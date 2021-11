El Govern de Cataluña considera, cifras en mano, que el uso de la lengua catalana en los centros escolares está en retroceso. Especialmente preocupante es el descenso del uso del catalán entre escolares tanto en actividades de grupo en clase como en entornos fuera del aula (patio, hora del comedor o extraescolares) y en profesores a la hora de dirigirse al alumnado. Según los primeros datos de un estudio realizado por el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya en los cursos 2006, 2013 y 2021 a alumnos de cuarto de la ESO, el porcentaje de alumnos que usan siempre o casi siempre el catalán en actividades de grupo ha pasado del 67,8% en 2006 al 21,4% en 2021. Y los alumnos que se dirigen al profesor en catalán en el aula siempre o casi siempre ha caído del 56% al 39,4%. Asimismo, el uso del catalán por parte del profesorado para dirigirse al alumnado ha pasado del 63,7% al 46,8% en el mismo periodo.

Para reconducir la situación, los departamentos de Educació y de Cultura, con los 'consellers' Josep Gonzàlez-Cambray y Natàlia Garriga al frente, han presentado este jueves un plan de promoción del uso del catalán en las escuelas. Un plan --del que no han informado de la partida presupuestaria que tendrá-- que se pondrá en marcha este mismo curso en 200 centros y que en 4 años estará operativo en los 3.500 centros públicos y concertados --y sus 72.000 aulas-- que hay en Cataluña, a razón de un millar de escuelas por curso escolar.

"No se trata de percepciones. Son datos. En los últimos 15 años, ha caído el uso social del catalán en todos los ámbitos, especialmente en la educación, y la situación del catalán es preocupante. Requiere acciones inmediatas", ha subrayado Gonzàlez-Cambray.

El modelo competencial y la inmigración

Las causas de este retroceso son varias, según ha explicado el secretario de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila: por un lado el cambio de modelo pedagógico, con la educación por proyectos y competencias que prima más la interacción entre los alumnos y en el que el profesor no tiene el control total del aula. "El modelo es bueno, pero no hemos tenido en cuenta que el uso del catalán en la calle no es el mismo que en las aulas y en esa interacción entre alumnos se ha impuesto el uso de la calle", señala Vila. Está también la tendencia de los profesores --especialmente en secundaria, según el 'conseller'-- a cambiar de lengua y pasar al castellano en las interacciones con los alumnos.

Un segundo factor es el aumento de la inmigración y cómo se gestiona su integración: "En 2000 había un gran consenso en que se había de trabajar para cohesionar e integrar a los nuevos catalanes. En los últimos años ha habido un cambio en esa dinámica y lo que se hace es dirigirnos a los inmigrantes en castellano", explica el secretario de Política Lingüística.

Una tercera causa es la relajación de las políticas lingüísticas por parte del Govern. Lo ha admitido Gonzàlez-Cambray: "No se ha hecho lo suficiente en los últimos años. Lo reconocemos y hemos de actuar para corregirlo".

Plan adaptado a cada centro

Educació está ya seleccionando esos 200 centros iniciales y elaborando los indicadores para diseñar el plan. De cara al segundo trimestre, la idea es que ya se puedan crear los grupos que impulsarán esos planes y se identificarán los elementos de mejora de cada centro. Finalmente, en el tercer trimestre se procederá a realizar las formaciones a los profesores. Unas formaciones que consistirán, básicamente, en dar a los docentes instrumentos para mejorar el uso del catalán en el entorno escolar. Y en que sean conscientes de que son un modelo lingüístico.

Este plan no será homogéneo en todas las escuelas, sino que se adaptará a la realidad de cada centro, según ha subrayado Josep González-Cambray. Será a partir del conocimiento de la situación de cada centro en que se acordarán las acciones de mejora. Los grupos impulsores que diseñarán el plan de cada centro y velarán por su ejecución estarán formados por docentes de diferentes niveles educativos, por un miembro de la dirección de cada centro y por un asesor del Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC).

Este impulso al uso del catalán para mejorar su uso social forma parte de la nueva política lingüística del Govern y no afectará únicamente al Departamento de Educación, sino que implicará a todos los departamentos del Ejecutivo catalán. "La política lingüística es una prioridad de este Govern y revisaremos la situación del catalán en todos los departamentos y sectores", ha subrayado la 'consellera' Garriga. "Se necesita una revisión a fondo del modelo de política lingüística", ha insistido. El motivo: "Vamos para atrás" en el uso del catalán.