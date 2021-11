Xavier García Albiol se ha despedido este lunes de la alcaldía de Badalona. El dirigente popular, salpicado por los 'Papeles de Pandora', entrega esta mañana la vara de mando y pone fin a su segundo mandato dando comienzo a una nueva etapa política liderada por Rubén Guijarro (PSC). La oposición, unida para desbancar a Albiol tras revelarse que tiene poderes en una 'off shore' en Belice, ha dibujado un gobierno unitario para dirigir la ciudad durante un año y medio, hasta las elecciones del 2023, cuando volverán a retarse en las urnas.

Esta vez, no ha habido sobresaltos, negociaciones 'in extremis' ni jugadas de última hora. La moción de censura ha salido adelante con el apoyo mayoritario de la sala: el PP tiene 11 concejales y la oposición ha sumado 16: el PSC, tiene seis ediles; Guanyem Badalona En Comú, cuatro; ERC, tres; Badalona En Comú Podem, dos; y Junts, uno.

Albiol ha llegado aclamado por su equipo de gobierno y sus estrechos colaboradores al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), a una sala abarrotada que ha acogido el pleno extraordinario alejada del centro de la ciudad. El que se convertirá en jefe de la oposición, ha dedicado sus diez minutos a criticar la maniobra de la oposición y a sacar pecho de una hoja de servicios en los barrios más desfavorecidos. A su juicio, la 'off shore' es la "excusa" para echarle, "porque no ha habido un solo día en que no hayan intentado una moción", ha dicho. "Esta moción está basada única y exclusivamente, como ya viene ocurriendo en esta ciudad desde 2015, en el 'todos contra Albiol', forzada por la clase política en contra de la voluntad y de un sentimiento muy mayoritario de los vecinos de Badalona", ha insistido, retando a todos los grupos a medirse en los comicios del 2023.

El alcaldable, Rubén Guijarro, se ha centrado en dirigirse al vecino de Badalona que “se levanta temprano y se acuesta tarde”, contra los que Guijarro afirma que Albiol ha mantenido “una actitud poco ética e irrespetuosa”. Guijarro ha reiterado que el nuevo gobierno estará a la altura de sus vecinos y ha justificado la moción por “higiene democrática”, después de que Albiol haya aparecido en los ‘Papeles de Pandora’ y las contradicciones del hasta hoy alcalde en sus explicaciones sobre la sociedad de Belice de la que fue apoderado.

Además, Guijarro, como ya hizo en la firma del pacto de gobierno, ha agradecido a todos los concejales de la oposición que permitan que prospere la moción, también a los de Guanyem Badalona, que finalmente no formarán parte del nuevo ejecutivo local, pero de los que dependerá en gran parte que los proyectos del nuevo gobierno prosperen. “Los 16 concejales firmamos esta propuesta porque somos demócratas, queremos a Badalona y aspiramos a una Badalona mejor”, ha señalado.

Las armas electorales

La mayoría de la oposición ha justificado el paso adelante para echar a Albiol como un muro contra el racismo, el fascismo y la xenofobia. Desde Guanyem, Nora San Sebastián ha defendido así su voto pese a que finalmente no entrarán al gobierno. "No se equivoque, nuestro único proyecto no es echarlo, usted no es nadie. Echarle es desalojar de al alcaldía lo que representa, las cuentas escondidas en paraísos fiscales, al PP, el partido más corrupto del Estado, el clasismo y el racismo", ha añadido.

“Como soy antifascista, hoy echaremos a García Albiol”, ha espetado David Torrents, el único concejal de Junts. Pese a afirmar que el año y medio que queda de mandato hasta 2023 será “muy duro”, ha dicho que se dejarán la piel. Torrents ha puesto el foco en los trabajadores municipales, de quienes ha remarcado, que “hay que recuperar su confianza” porque “han perdido la esperanza en que alguien les acompañe”. Por su parte, Torrents también ha hecho mención especial a Guanyem Badalona y, como ha reiterado desde que se anunció la moción, ha dicho que trabajará porque la formación entre en el nuevo gobierno municipal.

Desde Badalona En Comú, Aïda Llauradó, ha subrayado que Badalona no merece estar en manos de un político como Albiol, implicado en una 'off shore' y con una trayectoria marcada por la "demagogia" y por el uso de la seguridad como arma electoral.

El presidente de la sección local de ERC, Àlex Montornès, ha dicho a Albiol que si estaba gobernando hasta ahora no era por mérito suyo, si no por “demérito” de los partidos de la oposición, que en mayo de 2020 fracasaron en ponerse de acuerdo para articular una alternativa progresista tras la dimisión del exalcalde del PSC Álex Pastor. Aunque Montornès ha reconocido que el gobierno del PP ha hecho “cosas bien” estos meses, en los que ha tenido que afrontar una “etapa muy dura”, en relación a la pandemia del covid-19, ha remarcado que, más allá de la propaganda, “no ha gestionado bien”. “No solo ha decepcionado a miles de vecinos, sino que no ha hecho nada para redimirse, ha optado por no dimitir”, ha concluido Montornès, quien ha instado a Albiol, una vez más, a que renuncie a su acta de concejal.