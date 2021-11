La Fiscalía no se ha opuesto a que el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, y el resto de acusados que reconocieron los hechos o se adhirieron al escrito de conclusiones del Ministerio Público no tengan que asistir al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las presuntas adjudicaciones en el municipio madrileño de Boadilla del Monte una vez hayan declarado.

La representante del Ministerio Fiscal Concepción Nicolás, que ha dado respuesta a las cuestiones previas planteadas este martes por las defensas, tampoco ha mostrado su oposición a que los acusados renuncien al uso de la última palabra, recordando que se trata de un derecho "personalísimo".

Este es el caso de gran parte de los 24 encausados: 17 de ellos han presentado escritos reconociendo los hechos o mostrando su conformidad con el escrito de acusaciones provisionales del Ministerio Fiscal. Destacan entre ellos los de los propios Correa y Crespo pero también el del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como 'El Albondiguilla', y el del contable de la 'Gürtel', José Luis Izquierdo.

La Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Boadilla se han adherido a lo expuesto por Fiscalía y, por ende, tampoco han mostrado oposición a que los acusados se ausenten del resto de sesiones una vez hayan prestado declaración.

Correa reafirma su confesión

Además, Correa ha reafirmado el escrito de confesión que remitió a la Fiscalía Anticorrupción y ha descrito a preguntas del Ministerio Público la dinámica de adjudicaciones irregulares seguida en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dirigido en ésa época por Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla'.

Correa, el primero de los acusados en declarar en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por los movimientos de la trama en el municipio madrileño, ha explicado que él era el encargado de canalizar el amaño de contratos con empresas consideradas amigas y de entregar el dinero a Panero. Este último, por su parte, se haría cargo de canalizar los pagos a los implicados en la trama.

"Salía a concurso una obra en el Ayuntamiento y yo, por mi relación con algunos empresarios, me contactaban y me decían estoy interesado. Yo, por la relación que tenía con ellos hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente", ha detallado.

En ese trámite, Correa trataba de forma directa con el por entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda Tomás Martín Morales y con 'El Albondiguilla' para "intentar que la adjudicación fuera directa" al empresario que era el candidato que él mismo había ofrecido. "Si estaba dentro de las cualidades se adjudicaba, me aportaban el dinero y yo lo llevaba al Ayuntamiento", ha añadido.

Relación con los otros acusados

La fiscal Concepción Nicolás también ha preguntado a Correa cómo llegó a conocer a los cargos públicos con los que desarrolló esta serie de operaciones. "Al alcalde me lo presentó Guillermo Ortega (exalcalde de Majadahonda) porque fueron compañeros de colegio. (Panero) era ya alcalde", ha explicado.

En esta línea, el líder de la 'Gürtel' ha señalado que conoció a Martín Morales antes de que éste "estuviera en Boadilla" porque tenían "amigos comunes". A ambos les unía, ha explicado, que tenían "buena relación con el PP" de Madrid, lo que les llevó a coincidir en "actos y eventos".

Ese círculo personal llevó a que Correa, como ha detallado, llegase a influir en el nombramiento de Alfonso Bosch como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). "Estaba en la Asamblea de Madrid, se quedó fuera de las listas y dije a ver si te puedes colocar en alguno de los municipios. Como tenía buena relación con Panero y Tomás, tenían un hueco y lo metieron ahí", ha asegurado.

Escritos no inducidos

La fiscal también se ha referido a los correos electrónicos en los que el considerado como cerebro financiero de la trama, José Ramón Blanco Balín, habría tratado de inducir a otro encausado, el empresario Carlos Jorge Martínez Massa, a que se sumase al escrito de Fiscalía. Esta cuestión protagonizó parte de la sesión inaugural de este martes después de que sendos acusados se enzarzasen a cuenta de este asunto.

La representante del Ministerio Público ha dicho que ese intercambio de mensajes entre dos partes, "que tienen derecho a confesar o mentir", se enmarca dentro de la intimidad de los mismos. "Al fiscal no le corresponde tratar posibles pactos o circunstancias previos al juicio", ha señalado.

En esta línea, la fiscal ha dejado claro que la decisión de alcanzar una conformidad por parte de Blanco Balín "ha sido libre" y sin que, "en ningún caso", haya sido "inducido" por la Fiscalía. Es por eso que considera innecesario que se aporten los correos al proceso, cuando lo que debe primar es escuchar al acusado y "no lo que hayan podido debatir en privado".

El Ministerio Público ha informado a la sala del caso de José Galeote, uno de los acusados, que ha sido excluido del procedimiento toda vez ha quedado acreditado que padece una degeneración senil y que se encuentra ingresado en una residencia en Málaga.

Por otro lado, la representante del Ministerio Fiscal ha desestimado las dilaciones indebidas aducidas por la defensa del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla', y por la de Rodolfo Benigno Ruiz recordando que el Tribunal Supremo ya rechazó ese precepto en la respuesta al recurso de casación por la sentencia de la primera fase de la 'Gürtel'.

Asimismo, la fiscal ha negado las acusaciones de Alicia Vallejo, imputada por la venta de un inmueble a una sociedad de 'El Albondiguilla'. Su defensa sostenía que, de forma "sorpresiva", se amplió la imputación contra su cliente en 2016, solicitando que se expurgase el delito de blanqueo de capitales que se le imputa por haber fingido presuntamente operaciones comerciales.