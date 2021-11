El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que tiene previsto reunirse con el opositor cubano Yunior García, quien llegó este miércoles a España.

Así lo ha desvelado en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, si bien no ha dado más detalles sobre cuándo podría producirse dicho encuentro.

García, dramaturgo y uno de los fundadores del movimiento Archipiélago que promovió las marchas previstas por el 15N en Cuba contra el Gobierno de la isla, llegó el miércoles a Madrid con un visado de 90 días.

En rueda de prensa el jueves, aseguró que no tiene intención de solicitar asilo en España y que su intención en regresar a Cuba en cuanto sea posible. García justificó su marcha porque el régimen cubano, al que no dudó en tachar de "dictadura", buscaba silenciarle y él quería hacer escuchar su voz y contar lo que realmente está pasando en su país.

Albares ha hecho mención a García y su llegada a España al hablar de América Latina, región que ha defendido que es la "más eurocompatible" puesto que "compartimos principios y valores". No obstante, ha subrayado que la "farsa de elecciones" en Nicaragua "debería ponernos sobre aviso de lo frágil que puede ser a veces la democracia".

Pide "libertad de expresión"

Así, tras reconocer que la "democracia está allí amenazada" ha defendido que la UE tiene que hacer más y ha recalcado que "tiene que ir mucho más allá de los tres países donde la democracia puede verse amenazada", en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Albares ha abogado por que exista libertad de expresión y de manifestación en Cuba, y ha señalado que el disidente cubano Yunior García ha llegado a España con un visado del Consulado de España en La Habana.

"Libertad de expresión, libertad de manifestación y devolución de las credenciales a los periodistas de Efe, que están ya todas devueltas menos una", ha señalado Albares en la Comisión Mixta para la Unión Europea, ante una pregunta del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Vox ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar normalizar, también con el viaje del presidente a la isla, lo que no es normal, la imposibilidad de expresar libremente ideas, de formar partidos, sindicarse, crear empresas, la situación de los presos políticos, la miseria o la prohibición de salir de la isla.

Según Vox, siempre que el Gobierno ha podido elegir ha elegido el "lado de la dictadura castrista". "Se mantienen una tibieza que no es sostenible, pidiendo que devuelvan las credenciales a Efe, mientras callan ante el régimen. No podemos permanecer callados, si no se convertirán en el valedor del régimen opresor", ha advertido Espinosa de los Monteros.

Albares ha rechazado estas acusaciones y ha defendido que él ha hablado "muy claro" sobre Cuba y que cuando Sánchez viajó a la isla -en 2018- ya lo habían hecho el presidente de Estados Unidos o los mandatarios de Reino Unido, Francia o tres papas, y a diferencia del resto habló de derechos humanos y sí se reunió con activistas.

El ministro de Asuntos Exteriores ha recordado que también el opositor venezolano Leopoldo López llegó a España bajo el Gobierno de Sánchez y ha pedido dejar trabajar a la misión de la Unión Europea en este país.

Condena el uso de la migración en Bielorrusia

Por otra parte, Albares ha condenado este viernes la utilización política de la migración por parte de Bielorrusia y ha advertido de que el presidente de este país, Alexandr Lukashenko, "está poniendo en riesgo la vida de miles de seres humanos".

El Gobierno no aceptará la utilización política de los migrantes, ha recalcado Albares en la Comisión Mixta de la Unión Europea, donde ha señalado que por eso se está avanzando en un quinto paquete de sanciones. La utilización política de los flujos irregulares encontrará una respuesta "firme, clara y europea".

España "está a la vanguardia del diseño de políticas para el control de los flujos migratorios irregulares", ha señalado además Albares, que ha admitido la complejidad de la crisis con Bielorrusia, dado que hay en la frontera son "seres humanos".

El ministro ha asegurado que Polonia recibió el pasado lunes toda su "solidaridad y apoyo" para la toma de "medidas conjuntas" ante una "crisis político migratoria", que "ningún país puede hacer frente solo" ya que los migrantes que llegan a Polonia, como los que lo hacen por Italia, Grecia o España, buscan ir a Europa y por eso hace falta un pacto europeo migratorio y de asilo.

También Unidas Podemos ha expresado su repulsa a la crisis en la frontera con Bielorrusia porque es "inaceptable" que haya "una zona de exclusión donde los derechos están siendo vulnerados" ante el uso de Lukashenko de la migración y el diputado Antón Gómez Reino ha criticado además la respuesta de Polonia por no ser "la que debiera".

Vox por su parte ha defendido que Europa está sufriendo una invasión migratoria y su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido no ceder al "chantaje". Este partido considera que ante el desafío de naciones que "lanzan inmigrantes ilegales" para mermar las fronteras no se pueden ofrecer políticas de asilo, si no de "fronteras seguras".

El PP no se ha referido en cambio a la situación de la frontera, pero sí ha criticado la cumbre bilateral con Turquía al considerar que el momento elegido supone un desaire a Grecia, según ha denunciado el senador Rubén Moreno.

El ministro de Asuntos Exteriores ha sostenido en cambio que la solidaridad de España con todos los miembros de la Unión Europea, incluidos Grecia y Chipre", está "fuera de toda duda" y ha recordado que Turquía es "un socio de primera" de la Unión.

El pasado miércoles Lukashenko, y la canciller alemana, Angela Merkel, acordaron iniciar negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Minsk a fin de resolver la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca