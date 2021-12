Sucedió hace casi un año, y desde entonces "no ha habido avances". El Gobierno no tiene lista la "hoja de ruta" de modernización de la Corona, que pretendía trabajar con la Zarzuela. No está en ello ahora mismo. Su "prioridad" es la recuperación económica, y en ello vuelca todos sus esfuerzos, incide, y la actualización de la Monarquía, siempre según su discurso, es una cuestión lateral.

Recurrentemente retornan las informaciones acerca del rey emérito y su voluntad de regresar a España. Ahora la urgencia es menor porque la Fiscalía del Tribunal Supremo prorrogó la semana pasada seis meses más, hasta junio de 2022, la investigación sobre él, dado que está a la espera de recibir documentación de la comisión rogatoria enviada a Suiza. Con esta ampliación, el debate ya no se cierne sobre el mensaje navideño del jefe del Estado, el 24 de diciembre, ni planea sobre la Pascua Militar, que acogerá el Palacio Real el 6 de enero, como todos los años. Sin embargo, Juan Carlos I persiste en su idea de querer regresar a España, para instalarse en el palacio de la Zarzuela e incluso persigue, según publicó este martes El Confidencial, recuperar la asignación económica de la que su hijo le privó en marzo de 2020. La defensa de Juan Carlos I trata de hacer valer su inmunidad para impedir ser juzgado por un tribunal inglés La información rebotó en el tejado del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz capeó como pudo las preguntas sobre el emérito, insistiendo en todo momento en que el Ejecutivo pone en valor la "transparencia" y "ejemplaridad" demostradas por Felipe VI. Pero añadió otro apunte importante, y es que no hay novedades acerca del plan modernizador de la Corona, que precisamente prometió Pedro Sánchez hace casi un año. El presidente señaló a los periodistas, en su comparecencia de balance de 2020, el pasado 29 de diciembre, que irían "conociendo cómo se materializa esa hoja de ruta que señaló el jefe del Estado" en su discurso de Nochebuena, de "renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad". El Gobierno nunca se planteó una ley de la Corona, porque ello abriría un melón en el Congreso difícil de controlar. Lo que se barajaba era profundizar en medidas para incrementar la transparencia de la Casa del Rey. Pero desde entonces nada ha trascendido. También porque la situación judicial de Juan Carlos I no ha cambiado: sigue bajo la lupa de la Fiscalía hasta que esta archive las diligencias penales, como está previsto que haga. "Agenda intensa" Este martes, Isabel Rodríguez confirmó que todo continúa igual. "No se ha producido ningún avance en la cuestión normativa porque como saben la hoja de ruta del Gobierno de España hoy es la recuperación económica", "cumplir" con los "compromisos" contraídos con la Unión Europea, justificó. Las prioridades legislativas, añadió, están contenidas en el plan anual normativo que el Ejecutivo aprobó en agosto y que comprende todas las reformas atadas con Bruselas. No obstante, el presidente no habló en ningún momento de ninguna nueva ley. Cuando se le preguntó a Rodríguez cuál es el plan que tiene la Moncloa en mente y para cuándo está previsto, esta recorrió sus palabras, sin dar más detalles. "El Gobierno ha marcado una prioridad. Se refería a la declaración [de Sánchez] de hace un año. Le indico que no ha habido avances porque el Gobierno está centrado hoy en la recuperación económica". La ministra adujo que, 12 meses atrás, no se disponía de la vacuna —en realidad, se comenzó a inocular el 27 de diciembre— y no estaba autorizado el plan de recuperación y la liberación de los fondos ligados a reformas, que obligan a una "agenda intensa", que el Ejecutivo está desplegando y que se ha convertido en su "prioridad". Rodríguez, que compareció este martes en rueda de prensa con la titular de Industria, Reyes Maroto, no puso un pie fuera de ese marco. Es evidente que la cuestión del rey emérito causa incomodidad en la Moncloa, cuando no malestar. Las respuestas suelen ser evasivas o lacónicas, sin concreciones. El Ejecutivo busca proteger a Felipe VI del intenso chaparrón provocado por su padre. Rodríguez reiteró las líneas maestras del discurso oficial cuando fue interpelada por esa hipotética vuelta de Juan Carlos I. El Gobierno "valora el esfuerzo de la actual Casa Real y del rey Felipe por dotar a la Monarquía parlamentaria de un mayor ejercicio de transparencia y ejemplaridad. Esto es algo que hay que poner en valor", dijo. Al tiempo, recordó que la Constitución, que hay que "cumplir de pe a pa", consagra la forma monárquica del Estado, su relación con la Zarzuela se ciñe al actual jefe del Estado. Repreguntada sobre la opinión del Gabinete de coalición, Rodríguez recalcó, visiblemente incómoda, que ella es portavoz del Gobierno, "y no de la Casa Real". Una tercera cuestión sobre esta materia, sobre el parecer del Ejecutivo, al margen de que sea la Corona quien adopte la decisión sobre la vuelta de Juan Carlos I, condujo a la misma respuesta: echar balones fuera.