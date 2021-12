El acuerdo del Gobierno con ERC sobre la redacción de la ley audiovisual, sobre cómo forzar a las plataformas extranjeras a ofrecer en su catálogo una cuota de obras en lenguas cooficiales, sigue sin cerrarse. Está cercano, pero no está hecho. Y como no estaba sellado esta tarde, los republicanos registraron sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Senado. Era la conclusión lógica: si no había pacto, ERC tenía que mover ficha antes de que se cerrara el plazo dado por la Cámara alta. No obstante, aún tiene por delante dos semanas para retirarlas en caso de que cuaje el entendimiento, como las dos partes esperan. Es decir, que hay margen de negociación todavía.

Los independentistas ya hicieron el gesto más simbólico la semana pasada: el viernes concluyó a las dos de la tarde el tiempo para presentar los vetos generales y parciales a las cuentas del Estado, que el pleno del Senado comenzó a discutir precisamente este jueves. Al no registrar veto y no respaldar ninguno de los cinco firmados por PP, JxCat, Vox, Ciudadanos y Coalición Canaria. Para entonces, Gobierno, PSOE y ERC se habían reunido y habían acordado avanzar en encuentros técnicos y políticos, a fin de obligar también a los gigantes audiovisuales extranjeros que no están radicados en España (Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video) a asumir un porcentaje para obras en catalán, gallego o euskera. El siguiente hito temporal se cumplía este jueves a las 18 horas. El Ejecutivo confiaba en poder cerrar el acuerdo para entonces, pero no fue posible, así que los republicanos registraron en la Cámara alta sus 16 enmiendas para presionar a los socialistas, a los que pidió "compromisos más explícitos" y a los que recordó que su apoyo a los Presupuestos del Estado "no está garantizado".

"Nuestra intención es que el Gobierno dé respuesta a las demandas de Esquerra Republicana para garantizar derechos a los catalanes, así como proteger las lenguas minoritarias, y hasta ahora no ha sido así”, lamentó en un comunicado la portavoz de la formación en el Senado, Mirella Cortés. "Por eso", por esa falta de acuerdo en la ley audiovisual, seguía la nota, los republicanos presentaron "una serie de enmiendas territoriales que afectarían a inversiones en el Bages, el Delta del Ebro, el Maresme, el Tarragonès o Lleida, entre otros, así como una una cláusula de cumplimiento de las inversiones previstas y la incorporación de un fondo covid de 13.000 millones de euros".

El Ejecutivo se comprometió a aprobar la ley audiovisual solo con ERC, pero esta advierte de que no apoyará una norma que "no dé una buena respuesta a la actual situación de marginación del catalán en las plataformas audiovisuales". "Todavía hay, pues, margen de negociación tanto en la tramitación de esta ley como en el marco de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado", señalan los independentistas. Es cierto, hay tiempo: una vez el proyecto de ley supere los vetos generales y a las secciones este viernes, el texto se discutirá la próxima semana en ponencia y comisión, y en pleno a partir del martes 21 de diciembre. ERC podría retirar sus enmiendas parciales en la propia sesión plenaria. "Cuando el PSOE se mueva, nosotros nos moveremos", aclaraban fuentes del grupo separatista en el Senado. El objetivo es claro, en palabras de Cortés: que la ley audiovisual "blinde la lengua catalana en todas las plataformas digitales", y no solo se aplique para las operadoras españolas (Movistar+, Atresplayer Premium, Mitele, Filmin o FlixOlé).

ERC, pues, mantiene la presión y deja su apoyo a los Presupuestos en el aire. Además, introduce en el Senado una enmienda relevante: que se incorpore un fondo covid de 13.000 millones de euros, algo a lo que no está dispuesta Hacienda. De hecho, este mismo jueves la ministra María Jesús Montero volvió a advertir en el hemiciclo de que la enmienda impulsada por JxCat y que aprobó el Congreso, la creación de un fondo para las comunidades autónomas para combatir las consecuencias del coronavirus, de 9.362 millones, es inejecutable. Aquella iniciativa, como reconocieron los letrados de la Cámara baja, estaba mal formulada técnicamente, ya que no existía en el proyecto de ley la partida que se daba de baja y no casaba el importe que se borraba (7.005 millones) y el que se incorporaba (esos 9.362 millones).

Montero, al acabar este jueves su defensa de los Presupuestos en el Senado, admitió que no está cerrado el acuerdo con los republicanos. "Estamos de acuerdo en lo básico", dijo, pero ya solo falta encontrar el encaje jurídico que respete la legalidad vigente. En el hemiciclo, la senadora Cortés aseguró que en su grupo tienen "voluntad de entendimiento", pero la negociación no está cerrada, por lo que estaban forzados a presentar enmiendas parciales.

La maniobra de ERC puede frustrar la pretensión del Ejecutivo de que las cuentas del Estado salieran del Senado sin modificaciones y de ahí, directamente, al BOE. No solo por el desacuerdo que persiste en la ley audiovisual. El PP ha vuelto a presentar una enmienda para reducir el IVA de peluquerías, barberías y centros de estética del 21% al 10%, que ya apoyaron antes todos los grupos en la Cámara alta menos el PSOE. Si ahora esa enmienda al Presupuesto prosperase, el proyecto tendría que volver al Congreso la última semana del año, y podría tumbar o ratificar esa modificación. No obstante, la dirección socialista en el Senado se manifiesta tranquila: cree que el acuerdo con ERC está "cercano" y que si finalmente hay pacto, supondrá que los socios no solo apoyen el texto del Ejecutivo, sino que también rechacen los cambios propuestos por la derecha.