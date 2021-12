El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este viernes, ante su comparecencia el próximo 13 de diciembre en la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen', que va a contestar a lo que le pregunten. Eso sí, ha anticipado que "nunca" conoció esa operación --que se organizó para sustraer documentación sensible al extesorero Luis Bárcenas-- ni al excomisario José Manuel Villarejo.

Con el interrogatorio a Rajoy se pondrá fin a las comparecencias que arrancaron el pasado mes de marzo con Luis Bárcenas. Los comisionados tienen de plazo hasta final de mes para aprobar sus conclusiones en la comisión que después habrán de elevar al Pleno para su ratificación.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, arropó este jueves a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal a su llegada a la comisión que investiga la 'Operación Kitchen' y se prevé que este lunes la cúpula del PP haga lo mismo con el expresidente del Gobierno.

Sin embargo, Cospedal anunció al inicio de la sesión que se acogía a su "derecho a no declarar" y de no responder a las preguntas de los diputados alegando que el asunto investigado es también objeto de investigación en la Audiencia Nacional.

"Un derecho constitucional"

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Mariano Rajoy ha afirmado que él tiene previsto responder a las preguntas que le hagan. "Yo voy a responder a lo que se me pregunte", ha manifestado.

A renglón seguido, ha señalado que Cospedal "ejerció un derecho constitucional". "Y si ella consideró que no debía responder, hizo muy bien. Yo voy a responder porque no tengo ningún problema en responder", ha apostillado.

Ante la posibilidad de que en su comparecencia le pregunten por lo que dijo Villarejo acerca de que en una reunión que tuvo con Cospedal apareció el expresidente para saludar, algo que interpretó como una manera de hacerle saber que estaba al tanto: "Sí, realmente dijo eso, que no me conocía y que se había reunido cuatro veces y que teníamos unos intermediarios e interlocutores, que cita a varios de formas diversas. Lo único cierto es que yo no he visto a ese señor en mi vida. Esa es la única verdad. Y naturalmente lo voy a decir. En mi vida", ha aseverado.

En este sentido, Rajoy ha subrayado que es "absolutamente falso" que él tuviera un teléfono para enviarle mensajes al comisario. Al ser preguntado si sabía algo de Villarejo en aquel momento, ha indicado que él no sabe cuándo supo de su existencia.

"He sido ministro del Interior y, desde luego, siendo ministro del Interior ni la más remota idea. Y luego, en el Gobierno, pues supongo que en un determinado momento debí enterarme de que existía, igual que luego he visto los nombres de todos los demás", ha afirmado, para precisar que cuando ocupaba la cartera de Interior despachaba con dos personas: el comisario general de Información de la Guardia Civil y el de la Policía.

Preguntado después si estaba al tanto de una operación policial para conseguir material que pudiera tener Bárcenas, Rajoy ha asegurado que "en absoluto" era conocedor de esa operación. "Nunca conocí que existiera esa operación. No voy a elucubrar porque está precisamente subiúdice pero tengo muy serias dudas de qué es realmente lo que pasó ahí", ha declarado.

Un falso cura en casa de Bárcenas

El expresidente sí que ha reconocido que la primera vez que vio una cosa que le llamó "la atención", y por la que llamó el ministro, fue "cuando llegó a casa de Bárcenas un cura que no era cura" y se "montó un espectáculo". "Yo lo vi o me lo contó alguien y me pareció una cosa absolutamente rocambolesca porque luego no era un cura", ha enfatizado.

Según ha añadido, "no tiene la más remota idea" de quién envió a ese cura. "Le dije, oye infórmame de esto. Nunca me informó. Supongo que no se habrá enterado de nada. La verdad, era un episodio bastante notable", ha concluido.