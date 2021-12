El Gobierno ha dejado pasar los dos años de plazo de los que disponía para trasponer a la legislación española una novedosa directiva europea contra la corrupción. Se trata de una normativa de protección de los denunciantes, conocida como directiva 'whistleblowers' (alertadores, soplones) por la traducción coloquial de esta figura al inglés. Aprobada en la UE en octubre de 2019, los Estados miembros tenían hasta el 17 de diciembre de 2021, exactamente mañana, para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos nacionales. España no lo cumplirá.

Según explica la vicepresidenta de mas-democracia.org, Emilia Sánchez-Pantoja, lo que busca esta regulación es que cualquiera que trabaje en una empresa, pública o privada, pueda informar de un caso de corrupción de manera anónima, sin necesidad de poner una denuncia, en la que debe identificarse con nombre y apellidos. El propio texto señala que "los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias". Por ello, añade, "la importancia de prestarles una protección equilibrada y efectiva".

A pesar de que la lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas políticas del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos y, de hecho, fue la puntilla para la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Gobierno no ha sido capaz en todo este tiempo de aprobar un texto en el Consejo de Ministros. Sánchez-Pantoja recuerda que es un tema pendiente, que varios grupos parlamentarios como Más País, ERC, Ciudadanos y Vox han impulsado distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados, sin ningún éxito porque el Ejecutivo insistía en que ellos mismos trasladarían la directiva a un proyecto de ley.

Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado este jueves a El Periódico de España sobre este retraso que "estamos trabajando en ello". "Sólo queda cerrar algunos flecos pendientes". La intención, destacan, es elevar un texto al Consejo de Ministros el mes de enero. Esta demora aboca a nuestro país a la apertura de un expediente sancionador en la UE por no aplicar la legislación europea tras el plazo establecido.

Las mismas fuentes aseguran que "antes de que se abra un posible procedimiento sancionador habremos iniciado la tramitación, trasladando así un claro mensaje a Europa de nuestra voluntad inequívoca de cumplir con el mandato de la trasposición". "Estamos en contacto con la Comisión de la UE, que tiene conocimiento de los avances en la elaboración de este texto", subrayan.

No obstante, al margen de las sanciones, la realidad es que mientras el Consejo de Ministros no apruebe el contenido de esta directiva, no entra en vigor, dejado así sin efecto la posibilidad de denuncias anónimas de corrupción. Sánchez-Pantoja asegura que durante todo este tiempo el Ministerio, "después de apretarle bastante", sólo se ha hecho dos cosas vinculadas a la redacción del borrador: la apertura de un periodo de consultas que terminó a finales de enero y la creación de un grupo de expertos en la que "no figura ninguna de las organizaciones especializadas" y del que "se desconoce qué han hecho".

Cambio en el Ministerio

Esto lo impulsó el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Entre los motivos que podrían explicar el retraso está el cambio de titular del Ministerio, que tras las crisis de Gobierno ocupa Pilar Llop, y que sucediera en julio, con el verano de por medias. Sean estas las razonas o otras el Ejecutivo ha perdido la oportunidad de aplicar cuanto antes una legislación pionera que la UE concibe para aflorar conductas irregulares en el ámbito de la contratación pública, de los servicios financieros, el mercado interior, la seguridad de los transportes, la energía o la cadena alimentaria, los delitos contra el medio ambiente o la salud pública.