Los presupuestos de José Luis Martínez Almeida no deberían dar un giro de 180 grados si aceptara las condiciones del grupo mixto ha puesto ya sobre la mesa para regalarle un sí al alcalde, pero sí incluirán algunas partidas que serían impensables si siguiera de la mano de Vox. Algunas de ellas son propuestas de estricta gestión municipal, otras, aún siéndolo, tienen además un valor simbólico por su poso ideológico, según publica El Periódico de España.

Los cuatro ediles de Recupera Madrid han incorporado a sus enmiendas peticiones de ayuda a los menores no acompañados, cuyos centros de acogida han sido objeto de todo tipo de descalificaciones y ataques por parte de Vox a nivel local y nacional durante toda la legislatura, a los colectivos LGTBI y el incremento de otras ayudas sociales destinadas, entre otros, a la Cañada Real. Entre sus propuestas, también se incluye la reposición de la placa dedicada al ex presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero.

La suma de las cuantías destinadas a estos cuatro asuntos apenas alcanza el millón y medio de euros, es decir, que en ningún caso podrían descuadrar las cuentas municipales, pero aceptarlas supone para el equipo de Gobierno dar marcha atrás a algunas de las medidas que han llevado a cabo en los dos últimos años de legislatura empujados por las iniciativas de Vox y la necesidad de contar con ellos para otros asuntos.

Concordia

El alcalde aseguró que "para negociar estos presupuestos" se necesita "el mismo espíritu que permitió a todos los grupos municipales llegar a un acuerdo, es decir, poner por encima los intereses de los madrileños". Está por ver si este tipo de medidas entran dentro de ese espíritu que contagió a todos los grupos políticos hace año y medio o si en el equipo de gobierno entienden que su peso ideológico rompe ese el equilibrio.

Junto a estas medidas, las partidas más generosas que propone el grupo mixto son las destinadas a asuntos relacionados con la movilidad, la sostenibilidad o la vivienda, entre otros. En concreto, la gratuidad de los autobuses públicos durante la hora punta, propuestas relacionadas para incrementar el uso de la bici en la ciudad (carriles bici, aparcamiento y refuerzo de Bicimad) y las ayudas al alquiler o la progresividad del impuesto del IBI.

Además de presentar un número reducido de enmiendas parciales, que ellos justifican tanto en la falta de recursos del propio grupo mixto como en su voluntad de proponer iniciativas "realistas", el incremento del gasto que proponen en las mismas está vinculada a partidas de "otros imprevistos". Esto quiere decir que el equipo de gobierno no tendría que reducir necesariamente las cuantías destinadas a las iniciativas ya propuestas, no será necesario quitar de un lado para poner en otro, sino que puede utilizar los fondos sin destino concreto para sufragar los nuevos gastos.

Colectivos vulnerables

Respecto a la enmienda dirigida a los menores no acompañados, los carmenistas no piden un incremento de presupuesto destinados a los centros de acogida o más plazas en ellos, sino "la elaboración de un proyecto social laboral a jóvenes que han salido del sistema de amparo a menores no acompañados y no tengan soporte familiar", que de momento creen que podría financiarse con 100.000 euros el próximo año.

Los 75.000 euros que piden para incrementar la cuantía de la convocatoria de ayudas para la protección y promoción de derechos de personas LGTBI, en cambio, sí tendrían que salir, tal y como está prevista la enmienda inicialmente de alguna otra partida de la Delegación de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Aquí habrá que ver si el intercambio se produce con las ayudas que hasta ahora se han destinado a asociaciones antiabortistas, como han pedido en distintas ocasiones los diferentes grupos de la izquierda en el consistorio.

En cuanto a la reposición de la placa dedicada a Largo Caballero y situada en el barrio de Chamberí, en Recupera Madrid apuntan que es un símbolo importante para ellos y que quieren que se ponga en marcha cuanto antes. Tanto que fuentes de la formación indican que quieren que se licite un contrato menor de forma inmediata al autor de la placa original, Pepo Noja, si finalmente los presupuestos se aprueban. En noviembre de 2020 esta lámina honorífica colocada en 1980 por los entonces responsables municipales, fue retirada de su lugar en aplicación de una iniciativa aprobada en el pleno a propuesta de Vox con el apoyo de PP y Ciudadanos para renombrar las calles que llevaban su nombre y retirar las estatuas y placas que estuvieran dedicadas a él. La retirada fue especialmente polémica porque se hizo a martillazos y terminó hecha añicos, de modo que PSOE, UGT y Más Madrid presentaron diversas querellas que ahora la Audiencia Provincial ve necesario examinar para determinar si se cometió un posible delito de daños y de prevaricación administrativa.

Transporte sostenible

Recupera Madrid también ha incorporado una enmienda por un valor de cinco millones para carriles bici. Entienden que en un año no será posible licitar la redacción de nuevos proyectos y ejecutarlos, por lo que no sería creíble ni realista incluir aquí la partida necesaria para su desarrollo, por eso han optado por meter una cuantía más reducida pero que sí permitiría apuntalar la señalización de los carriles bici en diferentes calles de Madrid y, como mínimo, empezar a promover el uso de este medio de transporte en determinadas zonas.

Su propuesta sobre la gratuidad del autobús en hora punta, que en diferentes ocasiones han marcado como prioritaria, está valorada en 25 millones de euros. El objetivo de la misma es incentivar el uso de este transporte público, que tras los peores meses de la pandemia, según los datos de la propia área responsable, está al 78% de su capacidad disponible. Si la cuantía es o no suficiente no lo tienen claro y la fórmula para compensar el gasto que esto supone no está del todo clara según distintas fuentes, pero en el grupo mixto están decididos a sacar esta iniciativa.

El principal escollo, lo repitió el alcalde, está en el ámbito fiscal, que es "innegociable y es una línea roja de este equipo de Gobierno", según él mismo indicó. Pero suavizó el tono al decir lo siguiente: "Tenemos que ver si hay alguna posibilidad, sin tocar ese esquema fiscal, de acceder a alguna de las pretensiones que tenga Recupera Madrid". La progresividad del impuesto del IBI que piden los carmenistas no parece legalmente viable tal y como ellos la exponen y así se lo han hecho saber desde el equipo de Gobierno, pero están convencidos de que tiene que haber una fórmula para poder llegar a su objetivo: que las personas que habiten en viviendas de menor valor paguen un impuesto reducido y esto se compense incrementando el tributo de aquellos de mayor valor o los grandes tenedores. Y en eso están, buscando la fórmula para conseguir transaccionar esta propuesta.

¿Habrá acuerdo? Ninguna de las dos partes lo tiene aún claro, pero en el grupo mixto agradecen, al menos, que Almeida les haya enviado "a su mejor interlocutora y negociadora para alcanzarlo, Engracia Hidalgo".