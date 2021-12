El año en Aragón va a terminar, como era de esperar, con nuevas restricciones: la hostelería deberá cerrar a las 00.00 horas y el ocio nocturno a las 2.00 horas. La "explosión no esperada de contagios", tal y como ha dicho este lunes la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, no va a permitir despedir el 2021 como muchos habían previsto, ya que la celebración de Nochevieja, bajo estas condiciones, queda truncada y muy limitada.

La consejera ha especificado que en los espectáculos culturales, sociales y deportivos, no se recomienda el consumo de comidas y bebidas. Si este se va a realizar se tendrán que reducir los aforos al 50% y utilizar un asiento sí uno no. Por otra parte, en la hostelería se establece un máximo de 10 personas por mesa en el interior y también en el exterior, garantizando una distancia de 1.5 metros entre mesas.

Otra de las novedades es que no se podrá consumir de pie en la barra ni en ningún sitio, tampoco en las pistas de baile, por lo que en los locales de ocio nocturno las mesas para consumir y los espacios para bailar tendrán que estar separados y delimitados.

También habrá hora de cierre límite. Para los establecimientos de hostelería será a las 00.00 horas, y esta medida se aplica a todas las sociedades, peñas y otros establecimientos donde se sirvan comidas y bebidas. Por su parte, en el ocio nocturno se mantendrá en el interior una distancia de seguridad de 1.5 metros, el consumo se realizará sentado y con un límite también de 10 personas por mesa. Se deberá permanecer con la mascarilla puesta y cierre será a las 2.00 de la madrugada.

En los eventos será necesaria la solicitud de pasaporte covid y firmar autorización previa en los actos con más de 250 personas en el interior y 500 en el exterior. Los gimnasios o similares no tendrán restricción horaria pero deberán realizar las actividades grupales con grupos de máximo 10 personas".

Antes de establecer estas medidas, Repollés ha explicado que "en la última semana hemos tenido una explosión de contagios de covid, no esperada en su intensidad aunque podíamos tener cierta premonición, ya que en otros países limítrofes con porcentajes de vacunación parecidos lo habían sufrido". Ha añadido que "las comunidades autónomas del norte por algún hecho sociológico tenemos una situación muy comprometida".

Ha enumerado que la primera en empezar con estos datos fue Navarra, "con unas incidencias nunca vistas en ninguna de estas comunidades". "A continuación empezó Cataluña, que le ha llevado a establecer medidas restrictivas, pero al igual que nosotros también estaban comunidades autónomas como La Rioja, País Vasco, Cantabria y Asturias".

Aunque las cifras que estamos comunicado estos días superan los 2.000 casos hemos observado que antes se concentraban en edades de los niños y pasaban a sus padres (35-45 años) desde hace unos 10 días esta franja ha cambiado considerablemente. ya no son los niños, si no los comprendidos de 20a 49 años. Hemos cambiado la dinámica de los contagios del ámbito familiar a lo que es el ámbito social y de ocio. Esta característica y que esta franja no este vacunada con la tercera dosis tenemos que establecer alguna medida de contención y en estas actividades sociales que favorecen este alto índice de contagios. forman parte de un marco común que hemos consensuado las comunidades autónomas del norte y van en la misma tónica. Se basan en las restricciones horarias y de límite de personas en la hostelería y el ocio nocturno." Recomiendan teletrabajo, máximo 10 personas en reuniones de dos núcleos familiares, que te aísles si has sido contacto con positivo. "Además de esto publicaremos mañana una orden que tendrá validez a partir de mañana:

Habrá que revisarlas a partir de la próxima semana. También ha querido lanzar un mensaje: "en primer lugar nunca agradeceremos suficiente al personal sanitario su compromiso y forma de actuar durante todas las olas y especialmente en esta ola pandémica en unas fechas tan comprometidas. Están exhausto, especialmente aquellos que pertenecen a la atención primaria, que realiza las labores de vacunación, PCR y rastreos. Hay días que hemos superado las 10.000 pruebas diagnóstico. Hemos elaborado un documento que se ha pasado a la atención primaria y hospitales. Se modifican condiciones de pruebas diagnósticas y rastreos".