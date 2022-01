La Comisión de Salud Pública, integrada por el Ministerio de Sanidad y las autonomías, acaba de aprobar una guía de actuación de cara a la vuelta al cole, que tendrá lugar el 10 de enero, en pleno pico de la sexta ola y con una incidencia desbocada en toda España: 2.574 casos por 100.000 habitantes. Respecto a las cuarentenas preventivas del alumnado, uno de los asuntos más controvertidos por todos los problemas de conciliación familiar que supone, el nuevo protocolo de la Comisión recomienda poner en aislamiento a toda la clase siempre que se registren cinco casos o más de infección activa en el aula en un periodo igual o inferior a siete días. Esta directriz es válida para todas las etapas educativas. Como en el resto de la población, las cuarentenas durarán siete días y no diez, siempre y cuando no se tengan síntomas de covid-19 o estos sean mínimos.

Mientras, si solo son cuatro -o menos- los alumnos contagiados (o un porcentaje que suponga el 20%) se considerarán casos esporádicos y no se recomendará la cuarentena global de la clase. Hasta ahora, dos contagios se consideraba un brote. Lógicamente, y como viene sucediendo desde el inicio de la pandemia, los alumnos y las alumnas que den positivo en una prueba deberán aislarse en sus casas.

La Comisión ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar la máxima presencialidad en todos los niveles académicos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención que están en vigor desde el curso pasado: mascarilla (también el patio, durante el recreo o las actividades académicas al aire libre), ventilación cruzada e higiene de manos. Esta es la decisión que tomó el Gobierno y las autonomías el pasado martes durante la reunión entre los ministerios de Sanidad, Educación, Universidades y los consejeros autonómicos del ramo.

La nueva guía, según fuentes de la Comisión, responde a la adaptación a la situación pandémica actual, con un importante grado de vacunación entre la población española (el 90% está con la pauta completa). La campaña infantil comenzó a mediados de diciembre. Ahora mismo, el 31% de los niños y las niñas de entre 5 y 11 años ya han recibido la primera dosis y habrá que esperar ocho semanas para el segundo pinchazo. Mientras, más del 86,6% de los alumnos de secundaria (12-19 años) ya están inmunizados con dos dosis.

Los miembros de la Comisión, además, han recordado que la escuela se ha demostrado a lo largo de estos dos últimos años como "entornos seguros" en cuanto a la transmisión del virus. Los miembros del grupo de trabajo, sin embargo, no han optado por aceptar una de las peticiones de los sindicatos de profesores: cribajes masivos entre docentes y alumnos, como sí está sucediendo en otros países europeos. Por ejemplo, en Italia, Alemania e Inglaterra.

La semana en la que terminaron las clases antes de las vacaciones de Navidad (22 de diciembre) el número de aulas confinadas en toda España era del 1,30%, un porcentaje que sigue siendo bajo a pesar de que ha ido en aumento desde que se inició el curso: 0,03% (mediados de septiembre), 0,14% (principios de octubre), 0,18% (mediados de noviembre) y 0,28% (finales de noviembre).

Según los datos de Sanidad, el grupo con la tasa de contagios más elevada ahora mismo es el de los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años (casi 4.000 casos por 100.000 habitantes). Mientras, los menores de 11 años tienen una incidencia de 2.281 casos por 100.000 habitantes.

La gestión de las cuarentenas preventivas era uno de los asuntos más espinosos desde las autoridades comenzaron a diseñar la vuelta al cole tras el parón de Navidad. Hasta ahora, las cuarentenas escolares han diferido en función de la comunidad autónoma.

En el caso de Cataluña, si los alumnos tenían la pauta completa de vacunación –cosa que ahora sucede en los mayores de 12 años, estudiantes de ESO y bachillerato–, no debían aislarse. En el caso de los menores de 12 años (etapas de infantil y primaria), que todavía no tienen la pauta completa porque se empezaron a inmunizar en diciembre, sí que debían guardar cuarentena. En Madrid -donde la atención primaria está completamente desbordada y apenas se hacen pruebas en los ambulatorios- las autoridades anunciaron esta misma semana que ante casos esporádicos en los colegios no se realizarán aislamientos globales preventivos y que si se registraban brotes, sería Salud Pública la que decidiera el plan de actuación.