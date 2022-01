"Son unas declaraciones muy graves" [las que pronunció el excomisario José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional, sobre los atentados en Barcelona, del agosto del 2017, y la presunta implicación en ellos del CNI] "y no puede quedar ni un atisbo de duda sobre lo que ocurrió el 17-A", así explicó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, el acuerdo del Executiu de pedir al Gobierno la creación, en el Congreso y a cubierto del artículo 52 del reglamento de la Cámara, de una comisión de investigación. Así mismo, el Govern solicita, también a Pedro Sánchez que impulse una reforma de la ley de secretos oficiales.

El Executiu, que dice ser consciente de la "credibilidad que puede tener Villarejo, porque todos sabemos quién es", descarta, así, la vía judicial y tampoco prevé que la cuestión forme parte del orden del día de cualquier foto bilateral entre gobiernos y si de la relación entre presidentes. "Creemos que el Gobierno español debe ser el primer interesado en disipar cualquier posible duda sobre los hechos", sancionó la portavoz.

Licencias parlamentarias

En cuanto a la licencia de edad que se concedía a los trabajadores del Parlament de mayor edad, Plaja evitó todo juicio de valor por respeto a la separación de poderes.

En lo que respecta a la pandemia, el Govern considera que las cifras ya señalan una desacelaración en el crecimiento de casos, aunque no pueda aseverarse, todavía, que se ha 'doblado' la curva, esto es, que haya empezado el descenso de infecciones. El Govern analizará semanalmente, y no quincenalmente, los datos pandémicos, para que las restricciones que restan, una vez eliminado el toque de queda, a partir del 21 de enero, "no estén vigentes ni un día más de lo necesario" ha aseverado Plaja.