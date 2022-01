"Que no, que no, que no, que no" es el estribillo de una canción de una banda pop gallega llamada Deluxe, creada por Xoel López, y el mensaje que parece decirle el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, a todas las empresas demoscópicas españolas cada vez que publica un sondeo. Todas vaticinan un cambio de paradigma electoral, en el que la derecha saldría triunfal. Menos el CIS.

En la actual batalla que libran las empresas dedicadas a la demoscopia electoral, el estribillo, o el mensaje, se ha convertido en un desafío. El último episodio de la guerra se ha emitido esta semana en los medios de comunicación y en las redes sociales como consecuencia del avance de resultados de los comicios de Castilla y León que se celebrarán el 13 de febrero. Todas las entidades que hacen encuestas, publicadas a la postre por determinados medios, dan la victoria al PP de Alfonso Fernández Mañueco, al que dejan a un palmo de la mayoría absoluta. También sitúan a Vox en un ascenso considerable y a Cs al borde del abismo. El equilibrio de fuerzas de la derecha está cambiando de eje porque los liberales se evaporan y los de Santiago Abascal no hacen más que crecer entre vestuarios peculiares y una retórica "antitodo". Esto es lo que indican GAD3, Metroscopia y demás. Faltan 18 días para que voten los electores de Castilla y León y 19 para que Tezanos diga "No soy adivino" por hacer la peor estimación de la historia del CIS en CyL.

Consejo: guardad esta estimación. pic.twitter.com/pGrNYszk02 — Narciso Michavila (@nmichavila) 26 de enero de 2022 Pero el CIS no. El estudio, conocido esta semana, otorgó al PSOE la victoria con un 30,8 por ciento de los votos y una cifra de escaños en las Cortes de Castilla y León que rondaría entre los 25 y los 34, en tanto que el PP se quedó segundo con entre 27 y 32 procuradores. Cs no desaparece en el sondeo, aunque sale herido, y Vox no está en el trabajo como para tirar cohetes; mejora, pero sin pasarse. A Unidas Podemos le da una leve mejoría y unos 3-5 procuradores... En fin, que para el CIS, nada de euforia en las filas populares. Los de Pablo Casado, sin embargo, responden con befa incluso. La entidad, de titularidad pública, adscrita al Ministerio de Presidencia, vive en la polémica. Contra los "mitos de la derecha" El avance de resultados sobre Castilla y León fue controvertido no sólo por los resultados de la "cocina" de la estimación de voto, sino porque el ex vicepresidente Pablo Iglesias publicó los números del sondeo antes de que se publicara. Borró el texto más tarde, pero la suspicacia recorrió los perfiles tuiteros de la clase política de la derecha. El PP pidió la dimisión de Tezanos, sobre el que pesa una permanente sospecha. Telegram y la cocina del CIS: los populares dicen que las encuestas "no se las cree ni Sánchez" El ambiente electoral que se ha instalado encuesta a encuesta (publicadas en algunos medios con periodicidad mensual y hasta bisemanal) arroja el siguiente relato, que es el que maneja el PP, según fuentes de esta formación. Los populares ganarán las elecciones, Pablo Casado será presidente con el apoyo de Vox en la investidura, Ciudadanos desaparecerá, el PSOE se estanca y el margen de ganancia de Pedro Sánchez sencillamente se ha marchitado. El CIS, sin embargo, desmiente cada extremos, y ya ni los periodistas ni los ciudadanos saben bien a qué atenerse (eso en el caso de que haya ciudadanos pendientes de la demoscopia electoral). Un argumento a favor del organismo que preside Tezanos es que las muestras de sus entrevistas son mucho más amplias. Los barómetros suelen superar las 3.000. El avance de las elecciones de Castilla y León rebasó las 7.000. Al haber más datos en la coctelera, tendría que haber más posibilidades de acierto, pero los expertos no lo ven así. Incluso se mofan, según publica El Periódico de España. El presidente de la empresa GAD3, Narciso Michavila, que suele hacer trabajos y "tracking" para el Partido Popular e instituciones presididas por populares, escribió en su perfil de Twitter estas palabras el mismo día en que salió el sondeo de Castilla y León de su colega, el presidente del CIS: "Faltan 18 días para que voten los electores de Castilla y León y 19 para que Tezanos diga 'No soy adivino' por hacer la peor estimación de la historia del CIS en CyL. Consejo: guardad esta estimación". Y adjuntó el cuadro con la estimación. El CIS sitúa en empate técnico a PSOE y PP en Castilla y León Michavila, quien se ha labrado prestigio en los últimos años a rebufo de la fiebre por las encuestas electorales que se ha desatado en los medios de comunicación, tiene un tuit fijado en su perfil que recuerda el trabajo preelectoral que hizo el CIS antes de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021, lo que fue un descalabro de Tezanos porque no se acercó lo más mínimo a lo que sucedió en las urnas. Puso a las tres fuerzas de izquierdas en un nivel similar a la suma de PP y Vox, lo que alimentó una expectativa de igualdad que los comicios desmoronaron. Pero volvamos a lo comentado antes: el laboratorio del Partido Popular en la calle Génova viene notando una serie de tendencias electorales que el CIS desmonta uno a uno ¿Tiene razón Tezanos? Las urnas dirán. Primer desmontaje: el PP gana El barómetro de enero daría la victoria al PSOE con un 28,5 por ciento de las papeletas y el PP se pondría siete puntos por detrás. Así empieza el año el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero en realidad ésta es la tendencia que ha sostenido desde las últimas generales. Como los barómetros son ahora mensuales, el centro que preside el sociólogo, indisimulado militante socialista, ha generado la sensación de que al Partido Socialista le va bien, y puede que sea así. En Cataluña ganó el PSC, pero en Madrid Ángel Gabilondo se cayó de bruces con un resultado parco, incluso peor que el de Más Madrid. ¿Quién es Pablo Iglesias para tener los datos de una encuesta del CIS antes de que se publique? ¿Va a investigarlo el Gobierno? Es gravísimo.



Este manejo de información es corrupción. Exigimos explicaciones al Ejecutivo y la dimisión inmediata de Tezanos. https://t.co/lLly18g0yw — Edmundo Bal (@BalEdmundo) 26 de enero de 2022 El CIS ha puesto al partido de Pedro Sánchez siempre el primero. Es cierto que a raíz del 4 de mayo mermó su tirón, que bajó del 28 por ciento, pero desde septiembre, salvo un traspiés en noviembre, se ha recuperado. Ahora mismo, siempre según el CIS, mejoraría los números de las últimas generales de noviembre de 2019, cuando llegó al 28,3 por ciento de los votos. Por si fuera poco, el PSOE siempre gana en 'voto más simpatía': siete puntos sacó al PP en el sondeo de este mes. Segundo desmontaje: Sánchez no tira Vistos los sondeos del último año, no hay un solo barómetro en el que Pablo Casado haya mejorado los porcentajes de confianza que produce Sánchez en los encuestados por el CIS. Este enero, el presidente del Gobierno inspiró mucha o bastante confianza a un 27,4% de los entrevistados; el líder del PP, a un 9,6. Además, el mandatario socialista motivó poca o ninguna a un 69,3 por ciento y el dirigente popular, a un 87,1. Cuando el CIS pregunta a los encuestados a quién prefieren de presidente, la respuesta siempre pone mejor a Sánchez. En el de enero así lo dijo un 20,5 por ciento, por encima del 10,9 que citó a Casado o del 15,7 que mencionó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tercero: los jóvenes prefieren la derecha El PP, en los trabajos del CIS, no sale bien parado casi nunca. En el último barómetro, los encuestados de 18 a 24 años, e incluso de 25 a 34, optan por el Partido Socialista y por su líder. Confían más en el presidente, aunque sin alharacas, y lo prefieren al frente del Gobierno, pues así lo manifiesta un 21,5%; Casado obtiene un 18,1. El margen se estrecha en la siguiente franja de edad, pero no entre el líder del PSOE y el líder del PP, sino entre el primero y Yolanda Díaz. Un 15,5% de los encuestados entre los 25 y los 34 años la quieren de presidenta, muy cerca de los que apuesta por Sánchez, que representan un 17,2. Vayamos al parámetro del voto+simpatía. Los jóvenes de 18 a 24 años sitúan en primer lugar al PSOE (19,6), luego al PP (15,6), a continuación a Unidas Podemos (18,8) y ya después a Vox (8,3). Suman más socialistas y "morados" en esta franja de edad, lo que vendría a indicar que la juventud se sigue moviendo en un eje de izquierdas. Cuarto: el mundo rural mira más a PP y Vox Pues tampoco, según el CIS. Sánchez, en el barómetro de este mes, sale mejor parado que Casado en los municipios de menos de 2.000 habitantes y en los que su demografía llega hasta los 10.000. Pero, además, en las localidades menos pobladas, las del ámbito rural, la España vaciada, los encuestados eligen al presidente como favorito para seguir en el cargo, pues es lo que señala un 21 por ciento. A Casado le mencionan un 11,7. Incluso Díaz tiene más fuerza aquí (15,4). La misma escala se repite en los municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes. También el PSOE acapara los parabienes del sector "voto+simpatía". Obtiene en esas tipologías de poblaciones un 25,7 y un 21,7 por ciento, por delante del PP (17,1 y 12,9), de Unidas Podemos (10,1 y 10,9) y de Vox (8,7 y 9,8). ¿Y en Castilla y León? Las mismas inercias y similares tendencias. El CIS efectivamente, en el estudio hecho entre el 7 y el 22 de enero, da la victoria al PSOE y el segundo puesto al PP. Dice más cosas. Dice que los jóvenes castellanoleoneses de 18 a 24 años se decantan por los socialistas cuando el centro de Tezanos les pregunta a qué partido van a votar el 13 de febrero. Es una respuesta espontánea. El 18,3 así se pronuncia. En la ciudadanía de 25 a 34 años un 12,6 opina lo mismo, frente a un 10,7 que se decanta por el PP de Mañueco. Ahora bien, un dato importante: en esta franja de edad Vox doblega a Podemos y se acerca a los populares. Un 10% dice que votará a esta formación. El CIS previo a las autonómicas de 2019. Al PSOE le daba ganador con 30-31. Sacó 35. Al PP le daba 28-29. Sacó 28. A VOX le daba 0-1. Sacó 1. A Cs le daba 10-13. Sacó 12. A Podemos le daba 8 y sacó 2. El único fallo fue que le dio menos al PSOE y más a Podemos de lo que sacaron. pic.twitter.com/oyVnoF57Ed — Oscar Puente (@oscar_puente_) 26 de enero de 2022 En el ámbito rural de Castilla y León el CIS sí que pone al alza a Vox y sí (importante) sitúa al PP mejor que al PSOE. En los municipios de menos de 2.000 habitantes Mañueco gana a Luis Tudanca, el candidato socialista. Y Vox siempre está mejor que Podemos.