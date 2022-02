La CUP no acudirá este miércoles a la cita que tenía agendada con el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, para encarar la hoja de ruta independentista a las puertas del primer aniversario de las elecciones del 14-F. La detención de cuatro activistas que participaron en mayo en el intento de parar el desahucio del Bloc Llavors, en el barrio del Poble-Sec de Barcelona, ha propiciado que los anticapitalistas planten al jefe del Executiu en la reunión que tenían prevista a las 12.30 horas y que convoquen a las 12.45 horas en la Comisaría de Les Corts de la capital catalana para pedir su liberación.

En un comunicado, la CUP asegura que quiere manifestar su "claro rechazo a la represión" que lleva a cabo contra aquellos que frenan desahucios "que acumulan multas de hasta 206.141 euros" por su actuación. "Mientras no se garantice el derecho a la vivienda, este Govern sigue participando en al persecución contra los únicos que lo defienden y lo garantizan".

Además, critican que la Generalitat atienda la emergencia habitacional "como un problema de orden público" con la actuación de los Mossos d'Esquadra que han detenido a cuatro activistas. Por eso, vuelven a exigir que se ponga fin a las actuaciones policiales en los desahucios y afea a Aragonès que no haya cumplido con el pacto de investidura en materia de vivienda. "No sólo no está cumpliendo, es que va en la dirección contraria", zanjan.