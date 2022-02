Alberto Casero ha votado telemáticamente casi una veintena de veces este jueves porque se encontraba enfermo y no ha podido asistir al hemiciclo, aunque se le ha visto después de la votación, incluso sentado en su escaño, tal y como han confirmado a este medio fuentes que estaban entonces cerca de él. Se ha equivocado en tres ocasiones, una de ellas un error fatal: ha dicho "sí" a la convalidación del decreto de la reforma laboral.

Según consta en las actas de las votaciones celebradas este jueves, y que se acaban de subir a la web del Congreso, el otro error lo ha cometido en la que se ha celebrado acto seguido: para tramitar el decreto laboral como proyecto de ley. Entre los 175 noes están los 120 del grupo socialista y el suyo. En ambos casos, ha sido el único diputado del PP que se ha equivocado, y curiosamente, también en los dos, para pronunciarse igual que el PSOE.

Pero se ha producido otra votación en la que también se ha equivocado, y justo en una moción de su grupo sobre la "observancia constitucional del programa legislativo" del Gobierno. El PP pidió votación separada de sus cinco puntos y en el primero Casero ha vuelto a acompañar al PSOE al decir "no" cuando tendría que haber dicho "sí".

En el resto de las votaciones, ha actuado conforme a la disciplina de grupo, tal y como ha comprobado este medio.

De los tres errores, obviamente ha sido estruendoso el primero, el que le ha llevado, sin querer, a permitir la convalidación del decreto de la reforma laboral. Varios factores han determinado que su equivocación se haya tornado decisiva. El primero ha sido lo ajustada que estaba la votación por los posicionamientos de los aliados habituales del Gobierno en el Congreso. El segundo ha sido la entrada en juego de UPN, con dos diputados. La dirección de la formación navarra optó por el apoyo y así se lo transmitió a Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Ambos, no obstante, se han rebelado y han rechazado el decreto. Los 176 síes previstos se podrían haber convertido en 174 si Casero no se hubiera equivocado.

Recurriremos a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del Parlamento.



Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto.



No se puede tolerar este atropello a las instituciones. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 3 de febrero de 2022

Pero él dice que el error es técnico, que él votó "no" a la convalidación y "sí" a la tramitación como proyecto de ley que ha pedido su grupo. Las actas indican que no ha sido así. El PP, no obstante, recurrirá al Tribunal Constitucional.