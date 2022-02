El Gobierno ha tratado de poner este jueves freno a la escalada dialéctica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por segundo día consecutivo ha insistido, en su conferencia matutina, en sus críticas a las empresas españolas. El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado oficial en el que "rechaza tajantemente sus descalificaciones" y exige unas relaciones "basadas en el respeto mutuo". Un paso más contundente que la petición de aclaraciones que ayer miércoles hizo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en que evitó entrar al coche con el mandatario latinoamericano, muy proclive a la confrontación con España. Así lo recoge El Periódico de España.

Ha abundado en esta idea el propio Albares que en unas declaraciones a la prensa en Bruselas ha asegurado que España "rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones" del presidente de México.

López Obrador volvió este jueves a acusar al "poder político" de España de apoyar empresas que "abusaron de México", en referencia a Iberdrola, Repsol y OHL porque, ya dijo el día anterior, eran las "favoritas" de los gobiernos anteriores.

"Tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista", aseguró.

"Nos han ofendido"

En su opinión, el Gobierno español también debería pedir perdón por el comportamiento de sus compañías, a las que acusó de "influyentismo" y de "favorecerse" del presupuesto público de México. "Nos han ofendido a los mexicanos porque no solo es el que trabajen los altos funcionarios con estas empresas, sino lo que nos cuesta este tipo de relación, estamos hablando de subsidios, dinero del presupuesto".

Esta alusión directa al Ejecutivo de nuestro país ha provocado la difusión de un comunicado oficial por los insultos vertidos contra España y las empresas españolas. "España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano. El Gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones".

Desde La Moncloa se ha defendido hoy que "España y México somos socios estratégicos y estamos unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos. Más de 175.000 españoles viven en México y cerca de 30.000 mexicanos residen en nuestro país. España es el segundo inversor en México y cuenta con 7.000 empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70.000 millones de euros y la mexicana en España supera los 25.000 millones".

No hay ruptura

A López Obrador se le ha preguntado este jueves otra vez por la relación con España, después de que él mismo abogada por dar tiempo a la mejora de la interlocución, y ha dicho que "no hay ninguna ruptura" con España. Pero ha reiterado que quiere que se haga una "pausa" en las relaciones entre ambos países por los abusos que él percibe de algunas empresas españolas en el pasado.

“Lo que dije ayer es ‘vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Dije ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente. Eso ya pasó, es una falta de respeto", declaró en su rueda de prensa diaria.

Una nueva etapa

El mandatario no ofreció más detalles sobre lo que implica la "pausa" que propone en las relaciones, pero argumentó que "no es fobia o xenofobia". "Deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio, y repito, no es ruptura, es nada más decir 'ha pasado esto', y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España", subrayó, según informa EFE.

Varios representantes de Morena, el partido de López Obrador, ya indicaron el miércoles que las palabras del presidente no significan una ruptura en las relaciones con España ni que se pida reducir las inversiones de las empresas españolas en México.