El Partido Popular ha conseguido la victoria en las elecciones autonómicas de Castilla y León, aunque su resultado, 31 escaños, le obliga a pactar el voto de otros grupos políticos. Para ello, todas las miradas están puestas en Vox, que ha registrado un gran crecimiento al pasar de uno a 13 procuradores en la comunidad.

Así lo estiman los sociólogos David Redoli, expresidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), y Manuel Mostaza, sociólogo y responsable del Departamento de Asuntos Públicos de Atrevia, los cuales han hecho una serie de valoraciones respecto a la jornada electoral que se vivió el domingo, 13 de febrero.

Ambos politólogos han querido resaltar el trabajo de las encuestas. “Los sondeos de las empresas privadas lo han clavado literalmente, acertando con las tendencias. El CIS se ha vuelto a equivocar como lo ha hecho antes”, ha manifestado Mostaza. “Queda confirmada la sospecha de las encuestas por lo que tenemos que felicitar a las casas demoscópicas porque identificaron las subidas, especialmente la de Vox”, ha indicado Redoli.

"El PP entra en un terreno desconocido"

Redoli también ha querido “relativizar” la entrada de la España Vacía: “Es muy importante esto porque realmente solo ha entrado Soria, pero las demás no. Y hablamos de un total de cinco provincias. Yo creo que electoralmente no han capitalizado con su gran fuerza la entrada en las Cortes”. Asimismo, el sociólogo y expresidente de la Asociación de Comunicación Política, cree que también hay que relativizar la victoria del PP, que ha conseguido la victoria con 31 escaños pero que, como él mismo indica, ha cosechado uno de los peores resultados desde los 90. “El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero pasa de gobernar con Ciudadanos, un socio moderado, a gobernar con Vox, que es la ultraderecha. Por lo tanto, ahora entra en un terreno desconocido y no sabemos hacia donde puede llegar”, ha explicado.

Manuel Mostaza, otro de los sociólogos con los que este medio ha charlado, también considera que la del PP es una victoria “amarga”, ya que, como manifiesta, “nunca pensaron que lograrían la mayoría absoluta realmente, pero no se esperaban un resultado tan bajo”.

Respecto a la entrada y subida de Vox y al posible pacto que se puede dar con los populares, ambos expertos coinciden en que se vienen días “interesantes”. Redoli, por un lado, ha manifestado que “gobernar con un partido muy a tu derecha, que cuenta con 13 procuradores, tiene unas implicaciones muy grandes”, mientras que Mostaza cree que “Vox tendrá que pensar si le interesa” porque, como afirma, “gobernar desgasta” y ha puesto de ejemplo a Unidas Podemos en el panorama nacional.

“Dependerá de cómo se gestione la narrativa, aunque puede resultar peligroso meterlo en el Gobierno que compite por su espacio electoral. Ahora será un poco como una partida de póker, marcándose faroles y así, aunque Mañueco es muy hábil negociando, pero también habrá que ver qué margen de autonomía le deja Génova”, explicaba a este medio el sociólogo Manuel Mostaza. “De pactar, la comunidad se convertiría en una especie de laboratorio y de experimento porque otras regiones estarían mirando y pendientes de lo que ocurriría aquí”, indicaba Redoli.

Vox, que ha pasado de uno a 13 procuradores, es el claro vencedor de la jornada electoral del pasado domingo, que ha dejado mal parados a partidos como PSOE, Ciudadanos o Unidas Podemos, los cuales han cosechado resultados insatisfechos e inesperados, especialmente para los socialistas, que han perdido siete asientos y se quedan en 28.

Para Mostaza, Unidas Podemos y Ciudadanos han pasado a ser “irrelevantes” en la política regional. Y es que la formación naranja en dos años ha perdido once de sus doce representantes, mientras que Unidas Podemos se queda con la mitad de su representación y tendrá un sólo procurador.

Respecto al PSOE, el politólogo zamorano ha hablado muy claro: “El PSOE, junto a Unidas Podemos, no dejan de obtener malos resultados electorales. En estas elecciones tenías el apoyo del Gobierno nacional y no ha sido el resultado esperado, ni mucho menos. Sinceramente, a mi modo de ver, creo que, en distintas comunidades, entre las que también incluyo la nuestra, esos pactos con Bildu y Esquerra Republicana, los votantes no los ven del todo bien porque es que estos últimos resultados no se están explicando”.

"No se han cumplido expectativas"

Redoli, por otro lado, ha declarado que “es justo reconocer que no se han cumplido las expectativas” que el PSOE tenía durante la campaña electoral y ha hecho un llamamiento a la reflexión para los socialistas, al igual que lo ha hecho para la formación de Ciudadanos.

“El PSOE buscaba un cambio con un candidato, Luis Tudanca, que a mí me parecía que era bueno, pero por los motivos que sea no ha conseguido revalidar los mismos escaños por lo que habrá que hacer un análisis de por qué se han bajado siete procuradores y por qué se han consechado estos resultados”, ha indicado Redoli que, acerca de la caída histórica de Cs, ha argumentado que “tienen que reflexionar mucho y tratar de tener claro qué posicionamiento político quieren tener si quieren sobrevivir a nivel nacional porque territorialmente están cayendo”.