La guerra en el PP es de tal calibre que es imposible prever los siguientes capítulos de un serial que puede acabar dinamitando al partido. Quizá solo quede un ganador, o Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso. O quizá ninguno. Pero hay una carambola hipotética que implica a las demás fuerzas políticas y que podría ocurrir. Una eventual moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid que hiciera a Begoña Villacís alcaldesa. Ni el PSOE ni Más Madrid descartan ese escenario, e incluso en el entorno de la dirigente de Ciudadanos no lo consideran del todo imposible, aunque advierten de que, "a día de hoy", no contemplan esa vía. "A día de hoy". PSOE (8 ediles), Más Madrid (15) y Cs (11) suman mayoría absoluta holgada frente a PP (15) y Vox (4).

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, era suficientemente explícito al final de su rueda de prensa este jueves en Ferraz, cuando se le preguntó por esa alternativa, tumbar al actual regidor, el popular José Luis Martínez-Almeida. La formación se volcará, primero, en el "proceso de exigencia y de petición de información al Ayuntamiento y la Comunidad", pero añadió: "Este es un partido serio, de gobierno, y lo serio es fiscalizar qué ha pasado y que sepamos lo que ha sucedido. Y cuando avancemos en esa fiscalización, tomaremos las decisiones que correspondan".

La puerta, pues, no se cerraba. En absoluto. En Ferraz tampoco lo hacían, aunque también convenían en que ahora mismo "lo importante es que Génova contrató espías y que Ayuso adjudicó un contrato a dedo en el que su hermano se pudo llevar 280.000 euros de comisiones ilegales". "Esto no se va a parar, y no por nosotros, sino por ellos mismos [por el PP] —terciaban fuentes de la dirección regional—, así que no se puede descartar nada, tampoco una moción de censura contra Almeida, claro que no".

Más Madrid (15 ediles), Ciudadanos (11) y PSOE (8) superan la mayoría absoluta necesaria para tumbar al regidor de la ciudad

No obstante, tanto en el PSOE-M como en el Grupo Socialista en el consistorio dudan de que Villacís, actual vicealcaldesa, se atreva a romper con el regidor. La dirigente de Cs estalló este jueves contra Almeida, porque no conocía la investigación emprendida por el Ayuntamiento para averiguar si se intentó espiar a Ayuso, y advirtió de que llegaría "hasta el final" para ocurrir qué ha pasado. "Para que haya lealtad tiene que haber confianza, y para que haya confianza tiene que haber transparencia", aseguró, dejando ver un nuevo roce con Almeida. "No nos fiamos un pelo de ella —señalan desde la cúpula socialista en el consistorio—, aunque la relación es buena. Veremos si se atreve. Ella sabe que una moción es quizá su única oportunidad para sobrevivir, y la última".

"La debe presentar ella"

Somos un partido serio y de gobierno.



Lo serio hoy es exigir responsabilidades, fiscalizar lo sucedido y que nos aclaren a madrileños y españoles todo lo ocurrido.



🌹 @juanlobato_es pic.twitter.com/URYehm2InA — PSOE (@PSOE) 17 de febrero de 2022

Las mismas dudas las tienen en Más Madrid. "Begoña amaga con romper con Almeida, pero luego nunca lo hace. Está buscando su momento de protagonismo en un partido camino de la inexistencia. Si quiere que caiga el alcalde, la moción debe presentarla ella, pero no se va a separar de él", sostienen a este periódico desde el grupo que dirige Rita Maestre. La formación, que ganó las elecciones municipales en 2019, no descarta apoyar a Villacís como alcaldesa. Ya hace tres años el partido que lidera en España Íñigo Errejón planteó esa salida para que el Ayuntamiento no dependiera de Vox, pero la dirigente naranja prefirió pactar con el PP.

En el PSOE y en Más Madrid dudan de que Villacís se vaya a atrever a romper con su socio de gobierno, aunque "amague" para "sacar la cabeza"

Desde Ciudadanos subrayan que Villacís, en cuanto trascendió la información de 'El Mundo' y 'El Confidencial', exigió una reunión del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que finalmente tiene lugar este viernes, y pidió toda la información al alcalde, a lo que él no se negó. De modo que "a día de hoy" el partido no se plantea promover o sumarse a una moción de censura, pero no cierra la puerta a ese escenario en función de cómo evolucionen los acontecimientos. En cualquier caso, fuentes de lo tres partidos (Más Madrid y Cs) confirman que no hay contactos todavía sobre este asunto.

La corporación local la forman 57 ediles, así que la mayoría absoluta se sitúa en 29, y la alcanzan de sobra Más Madrid (15), Cs (11) y PSOE (8). Además, es muy probable que se adhirieran los tres concejales que rompieron con Maestre y que son próximos a la exregidora Manuela Carmena. Otro escenario posible podría ser la dimisión del propio Almeida si el fuego llegara hasta su puerta. Como dicen en la dirección de Lobato, lo que ocurra en los próximos días va a depender mucho de las revelaciones periodísticas y de los movimientos de Génova y Sol (la sede del Gobierno autonómico) y de "cómo se posicionen los barones del PP".

En la Asamblea, la izquierda no tiene opciones, porque PP y Vox superan con holgura la mayoría absoluta

Los próximos días y semanas serán determinantes para conocer qué pasa en la capital. En el caso del PSOE, en última instancia, la decisión se coordinará y pilotará desde Ferraz. ¿Y qué pasa en la Asamblea de Madrid? Lobato podría presentar una moción contra la presidenta, pero sería un movimiento puramente simbólico, ya que ella suma con Vox una mayoría holgadísima en la Cámara regional, a diferencia de lo que ocurre en el consistorio. La izquierda dispone de 58 diputados (24 Más Madrid, 24 el PSOE y 10 Unidas Podemos), por 65 del PP y 13 de la ultraderecha.

El líder regional del PSOE sí negó radicalmente este jueves que el partido o la Moncloa filtraran un dosier contra Ayuso a Casado. "Es la versión que le dio Casado a ella para quitarse él. Fue su excusa", indicaban a este diario fuentes del entorno de Pedro Sánchez.