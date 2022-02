Francina Armengol, presidenta del Govern, ha lamentado este martes que el Parlamento Europeo solo investigue los casos de explotación sexual en Mallorca y no lo haga en otras comunidades como Madrid, Canarias o Andalucía. De esta forma, la presidenta ha denunciado el "uso partidista" de la Comisión de Peticiones que se desplazará en abril a las islas para investigar el escándalo de las menores tuteladas. "Los casos de explotación sexual de menores son muy graves, pero por desgracia ocurren en todo el mundo y no entiendo cómo solo vienen a investigar aquí y en Valencia y no lo hacen en Madrid, en Canarias en Andalucía o en la Iglesia".

Armengol ha defendido el trabajo y la gestión del Govern, que solo tiene la labor de coordinación, en este tema ante las preguntas del diputado Jorge Campos (Vox). Campos ha recordado que esta comisión de Europa se ha activado gracias a una denuncia de su partido. En este apartado, Armengol, le ha recordado que Vox ha votado en contra de investigar los casos de menores en Madrid y también los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. "Siempre estaremos al lado de las víctimas y frente a los explotadores y deje de embarrar para sacar rédito político con este tema", le ha contestado la presidenta al portavoz de Vox, que la ha acusado de "nefasta gestión con las menores tuteladas". Pregunta del diputat @jcamposasensi (@VParlamenBalear) a la presidenta del @goib, @F_Armengol, relativa a investigació d'abusos a menors tutelades pic.twitter.com/Y4a1W1TT0M — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) 22 de febrero de 2022 Armengol no ha desvelado qué estrategia seguirá en su declaración frente a esta comisión que estará tres días en Mallorca, 11,12 y 13 de abril. Para ello se ha citado a declarar, además de Armengol, a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, e Fiscalía, Policía y responsables de Menores.