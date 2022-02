Día clave para el futuro del Partido Popular. La cuenta atrás oficial para la dimisión de Pablo Casado está en marcha. El goteo de barones territoriales esta tarde a las puertas de la sede nacional sonaba al unísono: Casado debe abandonar cuanto antes la presidencia y dar paso a la nueva etapa que liderará Alberto Núñez Feijóo. No hubo ni una sola fisura pública. Con mayor o menor contundencia los dirigentes territoriales exigieron decisiones contundentes tras la reunión que hoy mantienen desde las ocho de la tarde todos ellos en Génova. La única gran ausente es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que al no liderar el PP madrileño, no fue invitada. En su lugar fue Pío García Escudero, al frente del partido desde la marcha de Cristina Cifuentes sin un congreso mediante.

“Cuando digo que Feijóo dé un paso significa que Casado lo dé al lado”, dijo el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, otra de las apuestas del actual líder popular para las elecciones vascas. A continuación llegaba el líder del PP de Castilla La-Mancha, Paco Núñez, que también fue muy claro: “Hay que tomar medidas drásticas. Yo nunca he escondido que Feijóo es un referente para el partido. Los vamos a escuchar a los dos”. También Alfonso Fernández-Mañueco, presidente de Castilla y León, que en estos momentos negocia su futuro gobierno: “Necesitamos un congreso lo más rápido posible y que sea de unidad. Si hay algo en lo que coincidimos cargos públicos y los afiliados del PP es en que Feijóo es un referente para todos”, zanjó. Su nombre está por todas partes. Como ya adelantó El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, el pasado viernes, tras la polémica crisis interna desatada entre la dirección nacional y la presidenta de la Comunidad, distintos territorios empezaron a organizarse con el objetivo no ya de provocar el cese de Teodoro García Egea (que acabó dimitiendo ayer) sino con la intención de echar a Casado. Casado se despide entre aplausos de los diputados que le han abandonado Ese movimiento prendió la mecha en todo el partido en pocas horas y todo fue a más el fin de semana. Casado y García Egea empezaron a contar apoyos entre los presidentes provinciales, contando también con una mayoría del grupo parlamentario en el Congreso. El domingo, la manifestación en apoyo a Ayuso congregó a 3.000 personas a las puertas de Génova constatando un sentimiento que venían advirtiendo los distintos dirigentes en sus respectivos territorios: la militancia y los cargos públicos exigían la marcha de Casado inmediata para reflotar el partido. 10 La puntilla fue el comité de dirección del lunes y el rechazo total de los diputados en el Congreso a la continuidad de Casado este martes, con un comunicado que no dejaba dudas. Egea dimitió y el presidente del partido quiso asistir desde su cargo a la reunión de este miércoles. Será difícil mantenerlo cuando acabe. Casi todos los presidentes regionales que se pronunciaron fueron en la misma línea. Uno de los que más tarde llegó, el andaluz Juanma Moreno Bonilla, también recalcó “la enorme experiencia política y de gestión” de Feijóo, “y una muy buena repetición”. Tras poner el acento en “el enorme problema que tiene ahora mismo el PP”, también quiso dar aire a Casado, reconociendo su derecho a “darle su tiempo” porque “ha estado tres años luchando por el partido”. 'Sánchez pone al PP en ERTE' Moreno quiso dejar claro que “la solución es colectiva” y “no depende solo de un nombre”, aunque reiteró de nuevo la necesidad de “reforzar” ya las siglas populares. La postura de Moreno Bonilla, como publicó este periódico, también va en línea con el punto de vista de la órbita de dirigentes que en este momento va cogiendo las riendas de la formación, convencidos de que “no hay que ensañarse” con la marcha de Casado y que lo idóneo sería pactar una salida buena para el actual presidente esta misma noche.