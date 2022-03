El expresidente de la Generalitat Francisco Camps no cesa en su pretensión de convertirse en alcalde de Valencia, un objetivo que nunca ha escondido, pero que se encuentra con varios escollos de peso, que el partido ya tiene una lideresa en la ciudad, María José Catalá, y que en la formación conservadora se considera que su tiempo político ya ha pasado.

Pero Camps se encarga de recordar cada cierto tiempo que él sigue ahí y que ser alcalde de València es su máxima ilusión. Lo ha vuelto a recordar y se ha postulado de nuevo, esta vez al que será el próximo líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho en una entrevista en 'La Razón' en la que asegura que está convencido de obtener 200.000 votos y 17 concejales, la mayoría absoluta, que impulsarían al actual presidente de la Xunta de Galicia a la presidencia del Gobierno.

Aunque los nuevos equilibrios en el PP podrían permitir la recuperación de dirigentes que habrían quedado en el ostracismo por diferentes causas, como podría ser Isabel Bonig, con conexión directa con Feijóo, las posibilidades de que el PP recupere a Francisco Camps para un puesto de altísima visibilidad como la candidatura a la alcaldía de València son realmente complicadas.

Y eso es así aunque la práctica totalidad de las causas judiciales que afectaban al exjefe del Consell de sus años de gobierno, nueve de diez, han quedado archivadas en los tribunales. Una de ellas, la denominada causa de 'los trajes' provocó que el entonces líder del partido, Mariano Rajoy, forzara su dimisión como presidente de la Generalitrat en julio de 2011.

Camps nunca ha tenido reparación política y la posibilidad de que si no es con el PP pueda presentar una lista independiente a la alcaldía de València está siempre abierta cuando faltan 15 meses para las elecciones municipales. El panorama judicial de Camps está prácticamente despejado, salvo una causa abierta por unos contratos menores de cuatro conselleries y cinco empresas públicas con las empresas del cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa.

En la última entrevista que ha concedido, Camps asegura que con Núñez Feijóo empieza un camino de crecimiento para que el PP vuelva a ganar elecciones y que la dirección de Pablo Casado se ha demostrado que no era sólida ni estaba a la altura.

Y añade que él siempre ha estado a disposición del PP y tiene experiencia y capacidad y viene a decir que si no es con el PP no será con nadie. "En el momento en que esté decidido el candidato, si no soy yo, me pondré a disposición del partido y apoyaré la campaña y encantado de la vida".

Sobre Mazón se nota cierto desapego en la respuesta de Camps: "Me parece bien, si es el que decide el partido... Yo ya trabajé con él, fue director general de Comercio conmigo".

"Esto no es una apuesta contra nadie, sino a favor de la ciudad que me vio nacer, en la que me eduqué... Quiero a esta ciudad como a mí mismo, como a mis hijos y a mi familia. Esa es la realidad. Si hay momentos icónicos, como la Fórmula 1 o la America’s Cup, ahí estaba yo. Quiero que sea la ciudad más importante del Mediterráneo", asegura Camps.

Preguntado por Vox, el expresidente asegura que no quiere pactar con este partido sino con sus votantes porque son los mismos que ya le votaron antes. "El 100 por cien de los votantes de Vox ya me votaron y les pediré que vuelvan a creer en ese candidato", señala. "El presidente del Gobierno de España tiene que ser Feijóo y yo alcalde Valencia. Esa es mi ilusión", defiende. "Es el momento de nuestra generación Feijóo, Esteban González Pons, yo...", zanja. Sobre Mazón se nota cierto desapego en la respuesta sobre su liderazgo: "Me parece bien, si es el que decide el partido... Yo ya trabajé con él, fue director general de Comercio conmigo".