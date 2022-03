La invasión rusa de Ucrania ha presidido la sesión de control al president en el Parlament. Y desde varios puntos de vista. Los tres partidos de derecha, especialmente PP y Cs porfiaron en vincular al presidente ruso, Vladímir Putin, con el independentismo catalán; En Comú Podem y la CUP se interesaron por las medidas del Govern para ayudar en la acogida de refugiados y para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra y el PSC presionó a Aragonès para que acuda a la Conferencia de Presidentes del domingo en La Palma (Islas Canarias).

Alejandro Fernández y Carlos Carrizosa desempolvaron la Operación Volhov, las diligencias judiciales del juez Joaquín Aguirre que, entre otros aspectos más mundanos, establecía un nexo de unión entre el régimen ruso y el entorno de Carles Puigdemont (los supuestos y famosos 10.000 soldados rusos que tenían que auxiliar a la independencia catalana), para poner al secesionismo catalán en ¡el lado equivocado de la historia'. Pere Aragonès respondió a ambos, y después al partido de extrema derecha, que la posición del Govern es inequívoca en favor "del pueblo ucraniano y del derecho de Ucrania a existir como país".

Es indecente que s se vincule a este Govern con Putin", exclamó Aragonés, quien aseveró que "quien representa a Catalunya son sus instituciones", lanzando así un doble mensaje. Por un lado, recordando las múltiples declaraciones formales e informales de condena a la invasión rusa y, por el otro, dando a entender que el entorno de Puigdemont, y el propio expresident no representan al Executiu. "Quien mancha las instituciones catalanas no es quien, desde un exilio forzoso hace lo que puede por hacer oír su voz", en referencia obvia de desagravio a Puigdemont, "si no ustedes", finalizó señalando a Carrizosa.

Capote de Albiach

La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, antes de interesarse por las cuestiones prácticas del proceso de acogida de refugiados, echó un capote al propio president. "Señores del PP y de Ciudadanos, los mejores amigos de Putin son los partidos de extrema derecha, por tanto, sus amigos de Vox". El abordaje de cuestiones concretas sirvió a Aragonès para preparar el terreno para su respuesta a Salvador Illa, quien le iba a presionar para que acudiese a la Conferencia de Presidentes del domingo.

Tanto a Albiach como a Dani Cornellà (CUP), que preguntó por la afectación de la crisis al sector agrícola, el president respondió que había asuntos trascendentes que debían de articularse en coordinación y con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez e, incluso, en el tema de la subida de los precios de la energía, con la UE.

"La UE debe desacoplar el mercado del gas del global del de la energía. Y el Gobierno debe reducir el límite de precio hoy establecido que se sitúa en los 3.000 euros por Mw/h", explicó el republicano.

Y a Illa, Aragonès le detalló sus condiciones para acudir a La Palma y que este periódico adelantó a primera hora. Básicamente que sea una reunión con "contenido" y que sirva para "coordinar los esfuerzos para la acogida de refugiados, que se repartan fondos para sufragar esta acogida, desde todos los puntos, por ejemplo, el educativo y el habitacional y que se acuerden medidas para el control del precio de la energía".

Illa había empezado su intervención aseverando que si Cataluña estaba con Ucrania, como Aragonès había recordado en su debate con las derechas, "el president tiene que estar en La Palma". Tras el primer 'no' del de ERC, Illa, molesto replicó: "¡Basta de excusas! Acaso afirma que los otros presidentes, como Iñigo Urkullu, ¿no van a La Palma a trabajar? ¿Van solo a hacerse la foto?". Aragonès no se movió un ápice: "Antes de decidir si se va, tiene que haber documentos de trabajo. No iremos a una conferencia vacía, es la autoexigencia que nos ponemos como institución".