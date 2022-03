Europa ordena investigar si Sputnik Radio de Mallorca tiene vínculos con Rusia

El Govern balear ha estado realizando una serie de investigaciones sobre la actividad de la emisora mallorquina Sputnik Radio tras recibir una solicitud de Europa para comprobar que no existen vínculos con Rusia, sus centros de poder o medios de comunicación públicos. Bruselas está abriendo investigaciones en todos los sectores de la economía de la UE para rastrear posibles relaciones con el país dirigido por Putin y con sus oligarcas ante la invasión de Ucrania. Unas pesquisas que estarían relacionadas con la batería de sanciones que se están poniendo en marcha como medida de castigo a Rusia por la guerra.

Tal y como ha podido saber este diario, han tenido lugar algunas llamadas para comprobar datos acerca de la emisora palmesana y se ha hecho un seguimiento de los contenidos. Este periódico, después de conocer la existencia de esta orden europea por fuentes cercanas al Ejecutivo, se puso en contacto con el director de Sputnik Radio, Marito Verdaguer, para confirmarlo. "Es cierto que nos han llamado del Govern para informarnos de esta investigación que ellos han tenido que ejecutar a petición de Europa", explica el responsable. Ante las preguntas de este medio, Verdaguer comentó que el Ejecutivo se había puesto en contacto con el Centro Emisor de Alfàbia para saber si había un contrato con la emisora "y vieron que todo estaba correcto". También hubo otra comunicación con Es Gremi (Polígono Son Castelló), donde están ubicados los estudios, para lo mismo.

Desde la emisora, que este 2022 cumplirá ocho años, se han tomado esta historia con mucho humor y como una anécdota. "Somos una radio independiente donde hablamos de música y emitimos programas culturales", argumenta Marito sobre un proyecto radiofónico que es conocido en los círculos culturales y musicales de Ciutat y que arrancó en el centro cultural Casa Planas. "Sputnik Radio fue creada para la unión de los artistas mallorquines", resumen en su página de Facebook.

El director de este medio de comunicación también comenta que seguramente cambiarán el nombre de la emisora que sale con el dial 105.4 para que cuando se sintonice no aparezca 'Sputnik'. "Desde el Govern nos han recomendado cambiar el nombre más que nada para evitar en el futuro más problemas, porque Europa va a endurecer las investigaciones de este tipo. Ahora mismo no sabemos qué nombre vamos a ponerle en el dial y no sé tampoco si cambiaremos el nombre a todo el proyecto por esto", apunta. "Es algo que vamos a estudiar". La web de la radio mallorquina, desde donde pueden visualizarse y escucharse todos los programas, va a quedarse de momento igual y con el mismo nombre y dominio: www.sputnikportal.com.

Es evidente que el nombre de la emisora mallorquina es el que ha puesto en alerta a las autoridades europeas, que ya han prohibido oficialmente a los operadores difundir contenido de Russia Today y Sputnik. Esta última es una agencia de noticias, un sitio web de noticias y un servicio de radiodifusión del gobierno ruso, que fue creado por la agencia estatal rusa Rossiya Segodnya en 2014. Sputnik es considerada frecuentemente como medio de propaganda rusa, involucrado en la desinformación. Sputnik opera varios sitios web de noticias en 31 idiomas, entre ellos el español. Las páginas almacenan más de 800 horas de emisiones de radios diarias, mientras que su servicio de radiodifusión emite las 24 horas.