La actual secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) anunciaba este miércoles que padece cáncer. La ingeniera gallega se disculpaba de esta forma ante el público de la gala de Vigueses Distinguidos por no poder acudir a recoger la Medalla de Oro de la ciudad que el gobierno local le ha concedido este mismo año por "sacarla del aislamiento ferroviario".

Pardo de Vera agradecía inmensamente "al alcalde, la corporación y a este Concello" el máximo galardón que otorga el ayuntamiento a aquellos que hayan beneficiado o prestigiado el nombre de Vigo.

En una intervención por vídeo de diez minutos en su despacho del Ministerio de Transportes, la número dos de esta cartera anunciaba el motivo de carácter personal por el que no se había podido desplazar a la ciudad al mismo tiempo que lanzaba un mensaje de ánimo "a quienes como yo estáis pasando el terrible bicho del cáncer".

Pardo de Vera apuntaba a que habían sido los médicos, a los que califica de "excelentes profesionales que me demuestran cada día lo que es el servicio a los demás" los que le habían pedido que no se viajara y guardara reposo, asegurando que "se había entregado" a los sanitarios.

Con una profunda ovación del Teatro García Barbón de fondo, se despedía diciendo que "todo pasa y de todo se aprende, muchísimas gracias y mucho ánimo".

Por el momento no han trascendido más detalles de la enfermedad y su estado actual, si bien era notorio que en las últimas semanas había reducido su agenda y exposición pública.

Valores y objetivos comunes con la ciudad

Nacida en Lugo, ingeniera de Canales, Caminos y Puertos por la Universidad de A Coruña y con residencia y despacho en Madrid desde que accedió a una plaza en Adif en 2007; su elección causó cierto revuelo aduciendo su escasa relación con Vigo. Sin embargo, Pardo de Vera tira de parentescos, trabajos, proyectos y valores para identificarse como una viguesa más entre los más distinguidos.

Además de conocer la ciudad y sus problemas a través de su trabajo -del que agradecía a Caballero por sus esfuerzos todos estos años- presumía de tener noticias desde su infancia al ser la residencia de sus tíos o de su primo Gerardo; aunque también destaca la presencia de su padre en las tertulias de la cafetería Goya con Laxeiro, Méndez Ferrín o Carlos Oroza.

"No me siento forastera en Vigo y ahora resulta que me da una medalla" reconocía tímidamente, "aún dudando si merezco este galardón porque no soy especial". La lucense defiende que solamente trabaja en algo que le gusta y en lo que cree; por lo que guardará esta medalla "como oro en paño" -nunca mejor dicho, añadía- y la lucirá con el orgullo que merece.

La ingeniera aprovechaba para citar a sir Isaac Newton recordando que "si he conseguido ver más allá es porque me he erguido sobre los hombros de gigantes", por lo que reivindicaba para todos sus compañeros -de los técnicos a los operarios- esta medalla, ya que "hay mucha gente detrás de cada pequeño logro que ha hecho realidad lo que hace años parecía imposible".