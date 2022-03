“Aquí no hay nada irregular. Se ha hecho todo conforme a derecho y ahora lo que hay es una guerra entre fiscalías que es ajena a la comunidad de Madrid”. Así ve la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la decisión de la Fiscalía Europea de cargar contra la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por dividir la investigación sobre el contrato adjudicado a una empresa para la compra de mascarillas, del que se benefició el hermano de la presidenta madrileña y que fue financiado con todos europeos. La dirigente popular que tiene una “sensación de indefensión” y que “si no ha habido un uso indebido de fondos no hay caso”.

“Hay una sensación de indefensión porque ya no sabes quien opina qué, en qué lugar te piden qué información. Nosotros tenemos todo conforme a derecho, todo está bien y si alguien nos pide más información actuaremos como lo hicimos al comienzo de toda esta historia cuando la Fiscalía solicitó que les informaremos en tiempo y forma. Al estar todo correcto, es una cuestión de que se aclaren y que nos digan cuando acaba esto”, ha dicho en una breve intervención ante la prensa tras dos días de visita a Bruselas, en los que se ha reunido con miembros de la delegación del PP en la Eurocámara y la presidenta Roberta Metsola, "un referente político" para la madrileña.

¿La batalla abierta entre las fiscalías -la española y la europea- podría perjudicar a la investigación? “Es todo extraño. No creo que nunca haya sucedido algo así. Hay una guerra entre fiscalías. Un desconocimiento por completo de qué sucede. Hay indefensión, insisto, porque no se qué hacer. Lo que si sé es que está todo bien, está todo correcto” y que “no hay caso”, ha insistido. Lo que sí hay, a su juicio, es “interés en prolongarlo, en erosionar políticamente” y en generar “una sensación de ensuciar” para que quede “la sospecha", ha denunciado.

Fiscalización del caso

Por eso, lo que toca es “ser paciente e informar dónde se me solicite” aunque ha asegurado que nadie en Bruselas le ha preguntado por este caso y ha criticado el hecho de que se hable de este y no de otros. "A ninguno se le ha fiscalizado y se le ha puesto la lupa como a este", ha criticado recordando que tanto la cámara de cuentas, como la comisión de vigilancia de las contrataciones o la fiscalía anticorrupción han considerado correcto el contrato. "No hay caso. Se estira porque no se quien tendrá interés en que esto sea así pero ¿por qué no se hace lo mismo con el resto?", ha preguntado.

“Creo que es una guerra política para intentar desgastar. Pero, ¿qué puedo hacer? Me importa que los ciudadanos sepan que no he utilizado un solo euro de dinero público ni un minuto en beneficiar a nadie y que en los momentos más difíciles de la pandemia el gobierno actuó correctamente”, ha añadido rechazando que hubiera malversación de fondos públicos, insistiendo en que “no le hemos dado un contrato a mi hermano” y en que todos los políticos deberían recibir el mismo trato. Al grupo del PP español también le ha trasladado la falta de conocimiento que hay sobre la gestión de los fondos europeos.