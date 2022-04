La cancelación de la visita oficial que iba a hacer a Rabat este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sentado mal a los aliados parlamentarios del PSOE, lo que agrava aún más las relaciones entre unos grupos parlamentarios que sobre el estatus del Sáhara Occidental y la posición española están completamente enfrentados. La noticia, conocida por las fuentes consultadas a través de los medios, no ayuda a calmar el ambiente, lo cual tendrá una primera consecuencia la semana que viene.

Si no hay sorpresa, el próximo pleno del Congreso incluirá en el orden del día el debate sobre la proposición no de ley sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación que han registrado Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Una iniciativa comprometedora para el PSOE porque le va a obligar a reflejar su posición mediante el voto, no a través de palabra, en una polémica que le incomoda. La diferencia es simbólica, pero los socios lo aprovecharán en el caso, como dan por seguro que será, de que los socialistas rechacen la propuesta. La iniciativa es crítica con el cambio del Gobierno a favor del plan autonomista de Marruecos, lo que supone un viraje histórico.

Las fuentes parlamentarias consultadas han informado a El Periódico de España que al menos durante la tarde y noche de este jueves Albares no ha telefoneado a ninguno de los portavoces en la Comisión de Exteriores para notificar la cancelación y explicar la razón. Ni los aliados ni el PP han recibido llamada de nadie del Ministerio.

En Unidas Podemos, organización en la que el posicionamiento afín a Marruecos en el contencioso territorial con el Sáhara ha molestado sobremanera, sus fuentes recalcan la soledad del PSOE en este asunto, de Albares en concreto. Consideran que la cancelación debería invitar a una "recapacitación", y en consecuencia, la vuelta a la "postura histórica de España".

Habida cuenta de que el grupo que dirige Pablo Echenique es el promotor de la PNL que previsiblemente se debata la semana que viene en el Congreso, la versión de estas fuentes no aporta sosiego a la polémica. Precisan, además, que nadie del partido ha recibido información alguna sobre qué ha podido provocar la cancelación de la visita de Albares y la concertación de una próxima del presidente, Pedro Sánchez.

Seguro que en esta nueva “etapa basada en la transparencia” el ministro nos explicará qué ha ocurrido para este cambio de planes de última hora. https://t.co/DkSTSQn8WR — Jon Inarritu (@JonInarritu) 31 de marzo de 2022

ERC, otro grupo firmante, por medio de su portavoz, Marta Rosique, se ha congratulado de la cancelación y ha apuntado, acto seguido, que ojalá sirva para un cambio de posición del Gobierno, es decir, la vuelta a las resoluciones de Naciones Unidas. Y EH Bildu, en Twitter, por medio de Jon Iñarritu, ha reaccionado con ironía: "Seguro que en esta nueva etapa basada en la 'transparencia' el ministro nos explicará qué ha ocurrido para este cambio de planes de última hora".

Fuentes del PP, por su parte, no han disimulado su perplejidad por el aplazamiento de la visita, de lo que tampoco han sido informados. Lamentan, en conversación con este medio, que la política exterior española no tenga rumbo.

El recrudecimiento de las posiciones de los grupos contrarios al viraje del Gobierno se produce, por tanto, a unos días de ese más que previsible debate, lo que realza la sensación de soledad del PSOE al respecto. Se vio hace una semana en la Junta de Portavoces, en la posterior sesión de la Comisión parlamentaria a la que fue Albares y este pasado miércoles, cuando Sánchez compareció ante el pleno y enumeró los motivos del giro.