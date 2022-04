Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tiene la voluntad de acordar. Al menos, de buscar entendimientos. Así lo han expresado el presidente del Gobierno y el recién elegido líder del PP en los dos últimos días. Y sus palabras han hecho sonar las alarmas en sus socios habituales. Unidas Podemos confía en que el PSOE siga mirando a su izquierda y no se desvíe del acuerdo de coalición. Lo mismo ocurre en Vox que, tras pactar el gobierno de Castilla y León con los populares, esperan que se mantengan firmes.

Este domingo, nada más ser elegido presidente del PP, Núñez Feijóo reivindicó que hará una oposición "constructiva", alejada de los insultos, y con el compromiso de lograr "entendimientos". Sobre su relación con Vox no aclaró nada. El jefe del Ejecutivo le dio la réplica este lunes reiterando su llamamiento a la "unidad" de los grupos parlamentarios y, en especial, del primer partido de la oposición. "España somos todos, y las dificultades debemos vencerlas todos juntos", ha recalcado. Ambos dirigentes se reunirán por primera vez el próximo jueves.

La pregunta, por tanto, es dónde quedarían los socios de cada partido en caso de un pacto de Estado PSOE-PP. Las direcciones de Unidas Podemos y de Vox se han lanzado a marcar el camino a sus aliados para evitar cualquier acuerdo que les deje fuera de juego.

El pacto de coalición

"Esperamos y confiamos en que nuestro socio de Gobierno sea leal, que el PSOE continúe mirando a la izquierda y no empiece a mirar a la derecha", ha afirmado este lunes el coportavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández. En una rueda de prensa en la sede del partido ha defendido que están "tranquilos" con la actitud de los socialistas, pero ha resaltado que "lo que es indubitable es que el primer objetivo del PP es sacar a Unidas Podemos del Gobierno".

Fernández ha cargado duramente contra Feijóo, al que ha acusado de encarnar al PP de siempre. "Cuando el PP robaba y recortaba, Feijóo ya estaba allí. Feijóo siempre ha estado allí", ha subrayado. Además, ha puesto el foco en el acuerdo con Vox que el nuevo líder conservador aceptó en Castilla y León: "Feijóo es a la moderación lo que (Vladimir Putin) al pacifismo".

La alternativa

Una sensación similar se ha desprendido de las palabras del portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, que ha apuntado a las "tensiones" aún abiertas en el PP "entre quienes quieren apostar por un posible pacto con el Gobierno socialista y quienes prefieren una alternativa con Vox". El dirigente ultra ha señalado que son los conservadores quienes deben resolver este "entuerto", ya que su formación sabe "perfectamente" que no va a pactar con el PSOE.

"El PP ha dejado meridianamente claro que no tiene meridianamente claro cuál es el futuro que quiere para España", ha reiterado Buxadé antes de reclamar a los conservadores una apuesta clara por la derecha "sin ceder en ningún momento a la tentación de estar bajo el paraguas de lo políticamente correcto". No obstante, ha confiado en que el PP no se irá con el PSOE "porque los españoles no quieren eso".