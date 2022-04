Pocas cosas me han conmovido tanto escuchar y conocer el terror que vivió Euskadi y España con el terrorismo de ETA.

Me reuní con las víctimas y visité el Memorial. Me aproximé al dolor de Ortega Lara en la recreación del zulo en el que vivió durante 532 días.

