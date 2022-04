La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este viernes que ella no pone "la mano en el fuego" por nadie, tampoco por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque "toda persona que lo ha dicho, se ha arrepentido de decirlo".

Así se ha expresado, desde el centro Beatriz Galindo, después de que ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmara que "pondría la mano en el fuego" por el alcalde de la capital en relación con los contratos de material sanitario para el Consistorio. "Si pone la mano en el fuego, que venga a la comisión y lo explique, sería una buena forma como damnificada por un presunto espionaje", ha apostillado a continuación la vicealcaldesa, quien considera que "poner la mano en el fuego es una frase demasiado utilizada, y demasiado manoseada". "Toda persona que la ha dicho, se ha arrepentido de decirla", ha expresado.

Ella, ha afirmado, tiene "confianza, pero no es ciega", y "se vio quebrada cuando se omitió la investigación sobre la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)". "Esa confianza no tiene que impedir ver, y lo mejor para tener los ojos abiertos es ser de otro partido y poder fiscalizar. En el Ayuntamiento somos un gobierno en coalición, y eso da garantías. Confianza sí, pero no es una confianza ciega ni incondicional", ha finalizado.