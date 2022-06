El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado que si gobierna de nuevo en la próxima legislatura habrá televisión y wifi gratis en todas las habitaciones de hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando terminen los contratos de adjudicación que firmó el anterior gobierno socialista.

Moreno, que ha intervenido en un acto de partido frente al Hospital Militar de Sevilla, en el primer día de campaña electoral, ha dicho que "no tiene sentido" que en los centros de la red sanitaria pública se pague por la televisión y que no haya wifi gratis.

Ha explicado que hay unos contratos de adjudicación del servicio firmados por los anteriores gobiernos del PSOE, pero "cuando acaben pasarán a la historia y se hará cargo el SAS".

Moreno también ha explicado que pretende seguir implantando la figura de la consulta de acogida en Atención Primaria y que pondrían especial empeño en reforzar la atención a la Salud Mental.

Ha expuesto el Hospital Militar de Sevilla como "un símbolo" de su gestión en Andalucía, no sólo en el ámbito sanitario, al pasar "del abandono" por parte del PSOE a la "primera línea" con su Ejecutivo.

Ha explicado que su reto es continuar esta "transformación" y por ello aspira a una "mayoría suficiente" que permita hacer "lo que resta en el sistema público de salud", por lo que espera que todos los ciudadanos valoren "el esfuerzo" que se ha hecho.

"Quiero confiar en que la mayoría de andaluces, independientemente de cuál haya sido su opción política en anteriores elecciones, apuesten por seguir avanzando", ha manifestado.

Ha advertido de que "torcer el rumbo trazado" sería volver a los tiempos de hospitales "a medio hacer" y a "noticias antiguas de problemas en nuestro sistema público de salud".

Moreno considera que han "cogido un buen ritmo" y que tienen "velocidad de crucero para seguir avanzando", en sanidad y en otros sectores.

Con el Hospital Militar de Sevilla como "estandarte" de la gestión sanitaria de la Junta, Moreno cree que la izquierda ha perdido los argumentos contra el PP en esta materia.

Moreno ha estado acompañado del consejero de Salud y número uno por Córdoba, Jesús Aguirre, y de la consejera y número uno por Sevilla, Patricia del Pozo, así como de otros cargos del partido y de algunos directivos del centro.

También ha tenido tiempo para dialogar con personas con movilidad reducida, que le han expuesto algunos problemas que han encontrado en las habitaciones para moverse con las sillas de ruedas.

"La indolencia" de Moreno

Por su parte, el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este viernes el "orgullo y los avances" de los gobiernos socialistas durante sus 37 años de gestión, lo que ha contrapuesto con la "indolencia y retraso" en derechos del candidato a la reelección del PP, Juanma Moreno.

El dirigente socialista, que ha dedicado su primera jornada de campaña a varios barrios de Sevilla capital y las localidades de La Algaba y La Rinconada, ha vuelto a llamar a la movilización de los jóvenes, de los trabajadores, las mujeres y de los votantes progresistas para parar a la derecha y la ultraderecha en Sevilla y en Andalucía.

En un acto en la plaza de España de La Algaba, acompañado de varios candidatos de la provincia de Sevilla y del secretario de Política Municipal, Alfonso Rodríguez de Celis, el candidato ha pedido a los andaluces que llenen las urnas de voto socialista para "alcanzar" el Gobierno y llenar el Parlamento andaluz de diputados del PSOE-A.

Espadas acusa a Moreno de haber provocado el "retroceso" en derechos, la "degradación" de la sanidad y educación públicas

En contraposición, el socialista ha denunciado la "indolencia" de Moreno en su gestión al frente de la Junta, a que ha acusado de haber provocado durante sus tres años de gestión el "retroceso" en derechos, la "degradación" de la sanidad y educación públicas, así como de "empeorar" el sistema de dependencia.

"Lo único que ha hecho bien Moreno durante su mandato es confrontar con el Gobierno que más recursos ha dado a Andalucía y eludir sus responsabilidad ante los problemas generados por su gestión", ha sostenido.

Además de hacer una cerrada defensa de la gestión del Gobierno "social" de Pedro Sánchez, el candidato ha prometido revertir el paro juvenil y femenino, reducir el desempleo a la mitad durante el próximo mandato y garantizar una educación y sanidad "de calidad" con medidas como la asistencia en 48 en atención primaria.

"Tenemos que pedir voto a boca llena para el PSOE-A porque otros (por el PP y Moreno) se avergüenzan sus siglas. Tenemos que movilizarnos parar frenar a la derecha y la extrema derecha", ha enfatizado.

"Nadie va a gobernar solo"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta y actual vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha asegurado este viernes que en esta comunidad va a haber un gobierno de coalición, y ha apostillado: "Aquí nadie va a gobernar solo y el señor Moreno Bonilla lo sabe".

"En Andalucía va a haber un Gobierno de coalición y el señor Moreno Bonilla lo sabe, no va a haber mayorías absolutas y también lo sabe", ha recalcado en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Marín ha comenzado la primera jornada oficial de campaña con una reunión con mujeres emprendedoras de Andalucía, un acto en el que ha estado acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con quien después ha dado un paseo por Las Setas y la calle Sierpes.

Tras recordar que él sí ha dicho que el socio de Ciudadanos en Andalucía para gobernar es el PP y que con Vox "no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo porque tenemos posiciones completamente antagónicas", el dirigente de la formación naranja ha emplazado al candidato a Moreno a que aclare "con quién quiere formar gobierno", a la vez que se ha mostrado convencido de que "quiere hacerlo con Ciudadanos".

"Pero no estaría mal que se lo dijera también a los andaluces, porque creo que lo honesto es que cuando depositen su voto sepan qué gobierno les espera después, que no haya sorpresa y que no ocurra lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla y León" , ha remachado.

"Quien quiera acabar con el centro lo lleva claro porque vamos a dar la batalla", dice Marín

En la misma línea, Villacís ha recordado que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también decía que "quería gobernar en solitario", y ha apostillado: "Eso lo he escuchado muchas veces, pero la realidad es que en Andalucía va a haber un gobierno de coalición".

Tanto Marín como Villacís han confiado en que la formación naranja va a obtener un mejor resultado en las elecciones del 19 de junio que el señalado por las encuestas.

"Lo de Andalucía es un clásico, las encuestas siempre nos dan por debajo de lo que sacamos; en 2015 nos daban cero y sacamos nueve, y en las siguientes daban que Susana Díaz iba a ser la presidenta y se puso fin a casi cuarenta años de socialismo y corrupción", ha dicho Villacís, tras lo que ha sentenciado: "Quien quiera acabar con el centro lo lleva claro porque vamos a dar la batalla".

Por su parte, Marín ha asegurado que la única encuesta en la que cree es la del 19 de junio a las 8 de la tarde y se ha mostrado convencido de que los andaluces "volverán a renovar su confianza en Ciudadanos".