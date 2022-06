La vicepresidenta consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que archive la causa contra ella porque "no existen indicios objetivos de criminalidad que justifiquen la apertura de un proceso penal". En un extenso recurso, al que ha tenido acceso Levante-EMV, diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica, la vicepresidenta asegura que no ordenó abrir el expediente sobre los abusos de su ex marido a una menor tutelada (hechos condenados por la sección segunda de la Audiencia de València y pendiente de un recurso ante el Supremo). "Ningún funcionario de la Generalitat, ni trabajadores de entidades colaboradoras recibieron orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente, por parte de doña Mónica Oltra para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor".

La defensa de Oltra recuerda que, como han declarado las responsables de la Conselleria de Igualdad en Instrucción 15, "el citado expediente informativo fue aperturado a instancias de la directora general de Infancia y Adolescencia en una conversación que mantiene con doña Gemma Plaza el 8 de agosto de 2021". Un expediente informativo que, según el escrito de la vicepresidenta, "la apertura no infiere la comisión de ningún ilícito penal, teniendo el mismo justificación y funcionalidad propia a los fines que definen el funcionamiento de la administración y de acuerdo con lo manifestado por las personas intervinientes en la fase de investigación en el Juzgado de Instrucción 15 de València". Oltra achaca su afirmación del 7 de marzo en la que aseguraba que "ese infome, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz" a "unas declaraciones claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que estaba conllevando poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la consellería que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes". Los abogados de la vicepresidenta también critican la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de València, en la que se condenó a su exmarido por abusos a la menor, que es la que en origen calificó este expediente informativo como "parajudicial" para "desautorizar a la menor". La defensa de Oltra señala que estos razonamientos alegados por los magistrados de la sección segunda incluidos en la sentencia son "una extralimitación valorativa sobre el objeto del proceso (no se juzgó ninguno de los hechos que valora, ni se escuchó a ningún funcionario o alto cargo de la Conselleria sobre esos extremos, no hubo ningún tipo de contradicción), afirmaciones que no se sustentan en ningún hecho concreto, sino en juicios de valor, enunciados en un contexto de razonamiento “obiter dictum”, en el que la Sala pretendió reforzar su argumento de credibilidad de unas periciales frente a otras". También se refiere a los argumentos del titular del Juzgado de Instrucción 15 sobre este expediente informativo. "El instructor revela que existen indicios que doña Mónica Oltra Jarque fue quien ordenó abrir un expediente informativo y que la finalidad del mismo era crear una investigación paralela a la judicial para desacreditar a la menor ante la investigación judicial que se estaba desarrollando. Ninguna de las dos premisas son ciertas, ni están acreditadas, por lo que consideramos que son meras elucubraciones", apunta el escrito de la vicepresidenta ante el TSJCV.