Alberto Núñez Feijóo esperaba una llamada de Pedro Sánchez en cuanto se conoció que el Gobierno de Argelia suspendía el tratado de amistad con España y congelaba todas las exportaciones e importaciones. “Debemos saber si peligra el gas”, exigió el líder del PP visiblemente molesto por la situación de dificultad que el cambio de postura sobre el Sáhara ha terminado acarreando para el país.

El jefe de la oposición aprovechó una comparecencia tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para enviar un mensaje a Argel insistiendo en que “distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español”. “La mayoría de los partidos políticos que representamos a los españoles en las Cortes Generales no hemos participado en la decisión del Gobierno y su nueva estrategia con Marruecos y el Sáhara. Por tanto, le pediría al Gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español, que no tiene responsabilidad”.

La súplica de Feijóo quiso poner en valor también el varapalo que el Ejecutivo se llevó en el Congreso, teniendo en cuenta que la mayoría de formaciones no respaldaron la posición del Ejecutivo que tantos efectos está teniendo en una nueva crisis diplomática.

El líder del PP entiende que el Ejecutivo debe explicar ya “qué pasa con Argelia, si habrá corte de suministro y corte de gas”. El grupo popular registró ayer una petición de comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. En Génova insisten en que quieren “saber qué ha pasado y qué va a pasar” y por eso entienden que el titular de Exteriores basta para hacerlo. No ven necesaria la comparecencia de Sánchez “para quedarse tranquilos”.

En todo caso, Feijóo denunció “el sobresalto constante” en todo lo que tiene que ver con la política exterior del vecino marroquí y Argelia.