El plan del Gobierno de Boris Johnson de romper un tratado internacional como es el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, por su intención de modificar unilateralmente el Protocolo para Irlanda e Irlanda del norte, ya tiene respuesta de la Unión Europea. Tras una primera reacción política este pasado lunes, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, ha detallado cuál será la batería de medidas legales con las que responder al nuevo desafío británico: la reactivación del procedimiento sancionador paralizado en septiembre pasado para dar margen a la negociación y dos nuevos expedientes, por incumplir sus obligaciones en materia de normas sanitarias y fitosanitarias en los controles aduaneros y no aportar estadísticas comerciales como requiere el protocolo de Irlanda del Norte.

“La confianza se construye cumpliendo las obligaciones internacionales. Actuar unilateralmente no es constructivo. Violar los acuerdos internacionales no es aceptable. El Reino Unido no está respetando el Protocolo y por eso iniciamos hoy este procedimiento de infracción”, ha explicado el vicepresidente Sefcovic durante una comparecencia de prensa en la que ha insistido en que la propuesta europea de octubre pasado, que permitiría reducir un 80% los controles aduaneros y un 50% la burocracia y el papeleo, ofrece la flexibilidad suficiente para resolver los problemas prácticos que alega el Ejecutivo británico. Bruselas ha aprovechado para publicar nuevos documentos que explicarían cómo facilitar “significativamente” la circulación de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del norte, que sigue siendo parte del mercado interior europeo, sin vulnerar el protocolo.

De momento, no obstante, la Comisión Europea ha decidido retomar el procedimiento de infracción contra el Reino Unido iniciado el 15 de marzo de 2021 por no respetar los requisitos de certificación para la circulación de productos agroalimentarios. El expediente quedó paralizado en septiembre pasado para dar margen a la negociación y crear el espacio necesario para el diálogo. Sin embargo, la falta de voluntad del Reino Unido de entablar un debate significativo desde febrero -y la acción unilateral de esta semana- ha llevado a Bruselas a reactivar este frente. Si Londres no adopta medidas correctivas en el plazo de dos meses el caso podría terminar en el Tribunal de Justicia de la UE.

El segundo frente abierto este miércoles se centra en dos nuevos expedientes sancionadores. El primero por incumplir las obligaciones en materia de normas sanitarias y fitosanitarias de la UE. En particular, Bruselas acusa al Reino Unido de no realizar los controles necesarios y no garantizar la dotación de personal e infraestructuras adecuadas en los puestos de control fronterizo de Irlanda del Norte. La decisión viene acompañada de directrices sobre el efecto de inaplicar la legislación de la UE. El tercer expediente sancionador se debe a que Londres sigue sin facilitar a la Unión Europea determinados datos estadísticos sobre el comercio de Irlanda del Norte, tal y como exige el Protocolo.