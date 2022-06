Mayo de 2014. José Manuel Villarejo estaba inmerso en plena operación Kitchen para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, que amenazaba con tirar de la manta y reconocer la caja B del partido; pero también se ocupaba de la operación Cataluña, una investigación parapolicial, sin control judicial, que se centraba en las actividades de los políticos independentistas catalanes. Sin embargo, el comisario también tuvo tiempo para buscar negocios con empresas españolas presentes en Angola, según se desprende de sus anotaciones, de sus grabaciones y confirman parcialmente las fuentes consultadas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico.

Fue en concreto el 12 de mayo de ese 2014 cuando el comisario apunta que su socio Adrián de la Joya le había informado de que el día 26 de mayo retornaría de un viaje a Angola. Y desde ese día, una treintena de anotaciones dibujan los presuntos manejos de Villarejo para tratar de lograr ingresos de empresas españolas afincadas en África.

El principal objetivo de Villarejo y de Adrián de la Joya fue la firma Eurofinsa, propiedad del ciudadano español Mauricio Toledano, que había sido patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) de José María Aznar. Esta empresa había sido denunciada años antes por la Fiscalía Anticorrupción por haber realizado pagos a funcionarios de Angola a cambio de contratos. Sin embargo, la Audiencia Nacional archivó la causa en 2011. Esta decisión provocó, según la información de El Español, una reprimenda de la OCDE, que acusó a España de ser condescendiente con las mordidas que sus empresas pagaban en el extranjero. Sin embargo, la decisión del instructor fue confirmada por la Sala de lo Penal.

Donación a Garzón

La investigación del caso Arístegui puso de manifiesto que meses después, tal y como adelantó el citado diario digital, Mauricio Toledano realizó una donación de 300.000 euros a la fundación de Baltasar Garzón (Figbar). Las fuentes consultadas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, rechazan que el archivo de la investigación en 2011 y la donación tengan algún tipo de relación. El propio Toledano ha asegurado a esta redacción que este abono lo realizó con la finalidad de que el exjuez de la Audiencia Nacional promoviera un congreso sobre la justicia universal, ya que él como ciudadano de religión judía es un defensor de este tipo de actuaciones judiciales, como por ejemplo fueron los juicios de Núremberg contra el nazismo.

Una anotación de las agendas de Villarejo muestra, sin embargo, que Adrián de la Joya le aseguró que Eurofinsa tenía "problemas fiscales" y que en los próximos días mantendrían una reunión con el propio Mauricio Toledano. Y dos días después, el comisario apunta: "Adrián de la Joya. 11h. Día 26 reunión Angola en mi ofi. Organizar viaje pronto. Tenían previsto más temas. Demostración con Jou [Martin] de tecnología Indra". Y un renglón más abajo, continúa: "Salas [el comisario de Barajas Carlos Salamanca]. Comida con Joy [De la Joya]. Estaba un poco tenso al principio. Después todo OK. Preparar recepción de la gente de Angola a pie de avión".

Precisamente el comisario Carlos Salamanca está procesado por dejar entrar en España de forma irregular a ciudadanos guineanos, vinculado con el régimen de Teodoro Obiang Nguema. A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, recibió importantes sumas de dinero en regalos, pero también disfrutó de coches de alta gama, viajes y abonos en los toros y del Atlético de Madrid.

Visita a España

La hemeroteca refleja en esas fechas la visita a España que realizó una comitiva de empresarios angoleños. El 26 de mayo de 2014 el comisario escribe el nombre del empresario angoleño Francisco Simao Junior, con quien pretendía reunirse: "Organizar plataforma de acceso". También apunta lo que le dice De la Joya: "Reunión con responsables de Angola. Preparativos viaje 30 junio". En otro apunte sobre Simao se puede leer: "Copelipa (General del Ejército). M. Defensa y M. Interior. Deciden al margen de ellos. Carta de oferta para formación (Portugal). Base aérea. Son Ángel. Operadores de petróleo. Miguel Pinto Mascarena. Portugués con socio angoleño. Demostración 300.000 euros. María Oliver Rivera, socia de Jou Martin".

También Adrián de la Joya relata a Villarejo su compromiso para "comer con Toledano", con quien pretendían viajar "a final de mes a Angola". Y el 24 de junio de 2014 el comisario ya anuncia que iban a "organizar contrato con Toledano". El 2 de julio de 2014 se celebra una presunta reunión con el dueño de Eurofinsa. Sin embargo, las anotaciones no se refieren a Angola, sino a asuntos relacionados con Panamá. Así aparece el expresidente de este país Ricardo Martinelli, que fue imputado en un caso de corrupción. También el 2 de julio de 2014 Villarejo apunta el nombre de otra empresa española, con presencia en África: "Suso Elecnor. Contactos [...] en Brasil (Germán). Revelo. Enercon, Fábrica Torres. Visita Togo, Benín, Sierra Leona".

20.000 euros más IVA

Y el 7 de julio del mismo 2014, Villarejo asegura haber realizado a Toledano un "envío de proyecto a su atención personal. Queda en contestar". Y el 24 de julio sostiene que el dueño de Eurofinsa estaba conforme con su trabajo: "Toledano. Juan R. Jiménez, 37. La Pepa. Muy agradecido por el informe. Quedamos en que se le pasen gastos: 20+IVA". El 27 de agosto el comisario incluye entre los "temas pendientes" el cobro de "Eurofinsa de 20.000 + IVA. Pendiente septiembre de evolución del pago solicitado".

El propio Villarejo llegó a asegurar el 30 de marzo de 2016 al magistrado Fernando Andreu que conocía a Mauricio Toledano, a quien llegó a calificar de "buen tipo". Le explicó que el dueño de Eurofinsa le pidió "ayuda", unos años antes, por "un tema de Angola". Así consta en una grabación cuyo contenido fue difundido por ABC.

En otra anotación, esta de 17 de marzo de 2016, el comisario asegura que el juez Fernando Andreu le había dicho que un fiscal de Anticorrupción culpaba a Villarejo de la filtración de la noticia publicada en El Confidencial "sobre que Mauricio Toledano había financiado a Baltasar Garzón", en alusión al pago de 300.000 euros que realizó Eurofinsa a su fundación.

La versión de Toledano

El Periódico de España ha conversado con Mauricio Toledano, quien ha rechazado de forma categórica que hubiera realizado cualquier pago a José Manuel Villarejo o sus empresas. No obstante, ha reconocido haber participado en un almuerzo con el comisario jubilado, en el que participaron más personas, que no ha identificado.

Sí ha reconocido haber mantenido diferentes reuniones personales con el socio de Villarejo Adrián de la Joya, por lo que no descarta que este pudiera informar al comisario de cualquier conversación que hubieran podido mantener, especialmente de los problemas que tenían en Panamá. "No niego que con Adrián de la Joya, que es amigo de un buen amigo, haya hablado sobre problemas de trabajo. Estas conversaciones surgen, no lo niego para nada, pero no con el señor Villarejo", ha defendido Toledano, quien reitera, además, que en 2014 él ya no tenía ningún problema judicial en Angola, por lo que no considera verosímiles una parte de las anotaciones de Villarejo.