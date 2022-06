La candidata de Por Andalucía a la Junta, Inmaculada Nieto, ha culpado este lunes a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, de los resultados electorales de este 19 de junio, al señalar que su decisión "de concurrir sola a los comicios ha tenido una consecuencia evidente".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por EFE, al ser preguntada si cree que ha llegado el momento de unir fuerzas para parar la fragmentación en la izquierda, después de que su candidatura lograse cinco escaños y la de Teresa Rodríguez dos, muy lejos de los 17 que consiguieron en 2018.

Sobre este asunto, Nieto ha señalado que las seis organizaciones que están en Por Andalucía hicieron esa reflexión hace unos meses pero "Teresa Rodríguez decidió levantarse de la mesa y concurrir sola" en lo que ha considerado "una decisión legítima, pero que, en su opinión, ha tenido una "consecuencia electoral evidente".

Y es que, ha añadido, "si se suman los votos de ambas candidaturas y los porcentajes, pero se traduce en lo que eso supone yendo separado, se ve el daño que ocasiona en términos electorales", ha apuntado.

"Somos seis, pero hay una (en referencia a Teresa Rodríguez) que aún no ha hecho esa reflexión o no lo quiere hacer", ha lamentado antes de añadir que "está claro que la fragmentación no es buena porque desincentiva a la gente y le quita opciones concretas de visibilizar que es posible que se pueda producir un vuelco que deje de gobernar la derecha", ha añadido.

"Querían evitar a Vox"

Por su parte, Teresa Rodríguez ha asegurado este lunes que "no vamos a poner las cosas fáciles a Juanma, vamos a ejercer una oposición fuerte".

En una entrevista en Canal Sur Radio, Rodríguez ha declarado que "los votos de Juanma Moreno se deben al factor miedo, no es que la gente se haya vuelto de derechas sino que querían evitar la entrada de Vox".

Sobre las declaraciones de la candidata de Por Andalucía a la Junta de Andalucía, Inma Nieto, tras conocer los resultado electorales echándole la culpa a su partido por los resultados tras la desunión de la coalición, Teresa Rodríguez ha explicado que "tienen que entender que existimos, que no nos sigan ninguneando, estamos fuera porque nos echaron hace dos años".

Adelante Andalucía ha conseguido dos escaños en el Parlamento de Andalucía, que ocuparán Teresa Rodríguez y Maribel Mora en una legislatura en la que, según ha dicho, van a estar "muy atentas a los recortes sociales y a los servicios públicos".

Sus dos escaños no les permiten tener un grupo parlamentario propio, por lo que formarán parte del Grupo Mixto en el que tendrán "posibilidad de debate y oposición después de haber estado relegados al ostracismo político", ha explicado Rodríguez, que ha añadido que están dispuestos a tener "buena relación con Por Andalucía".