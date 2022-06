La situación "se ha complicado muchísimo" y hay "preocupación" en el Consell, pero se puede salir de esta "a base de diálogo y entendimiento". Así encara Unides Podem, la tercera pata del Botànic, la imputación de la vicepresidenta Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor.

Tanto el entorno del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, como el de la síndica y secretaria de Podem, Pilar Lima, se afanan en señalar que, al menos por su parte, la continuidad y estabilidad del gobierno valenciano "está garantizada". Y también que el proceso judicial abierto sobre la gestión de Oltra es eso, un asunto judicial "que se ha de respetar y que no se ha de interferir desde la política". "Lo importante es que se esclarezcan los hechos", subrayan.

¿Pero qué ocurrirá si, aunque Podem no lo quisiera, el asunto judicial sí interfiere en la política? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el president Ximo Puig decidiera apartar a la vicepresidenta de su cargo? Podemos tira de manual para responder a futuribles.

«Es que es un escenario que no se ha producido -señalan fuentes de la vicepresidencia segunda del Consell-. Es una situación preocupante y muy complicada, así que no hay que hacer especulaciones ni alimentar la polémica y la tensión. Esa una decisión que tiene que tomar el president. Y si la toma, el partido (Podem) dirá su posición».

"Esto no ha ocurrido y no hacemos valoraciones sobre hipótesis -explican también desde la secretaría de Podem-. En el caso de que eso se produzca, Podem evidentemente manifestará su posición. Es momento de diálogo, de voluntad de acuerdo y de capacidad de unidad".

Así pues, sin llegar a pedir una toma de decisiones, como hacía el president Puig tras anunciarse el jueves la imputación de Oltra y que la vicepresidenta negase cualquier posibilidad de dimisión, Podem también apuesta por la reflexión, aunque sea a nivel interno de Compromís.

"Los estándares de actuación corresponden a cada fuerza política y en este caso le corresponde al partido de la vicepresidenta -explican fuentes cercanas a Illueca-. Quien tiene que hacer las reflexiones oportunas es Compromís".

En cuanto al diálogo, éste según Podem sí debe hacerse dentro del Botànic aunque de una forma "discreta": "Ahora le interesa al gobierno, de la manera más discreta posible, dialogar y hablar mucho, buscar acuerdos, puntos de encuentro y hacerlo con discreción, diligencia y voluntad de llegar a síntesis". "Siempre lo hemos hecho así y nos ha ido bien", subrayan desde la vicepresidencia segunda.

"El Botànic siempre se ha caracterizado por eso y se ha convertido en una referencia precisamente por eso: por superar situaciones complicadas con diálogo y con voluntad de llegar a síntesis que nos permitan seguir avanzando", añaden desde la dirección del partido.

Aun así, aunque no por esperada, la decisión del TSJCV de imputar a la también consellera de Bienestar Social ha impactado de lleno en la estabilidad del Consell. "¿Cómo no va a haber preocupación? -responden fuentes cercanas a Illueca-. Está claro que no es una buena situación la que tenemos, pero si ha de afectar a la confianza de la gente en el Govern o dejar de hacerlo está por ver. El apoyo popular se expresa en las urnas y para las urnas queda mucho. Lo que tenemos que hacer es intentar resolver la situación y salir lo más unidos y cohesionados posible".

Pese a la preocupación, la formación que dirige Pilar Lima insiste en que los tres partidos que forman el gobierno autonómico han de seguir trabajando. "La estabilidad del gobierno está garantizada por una mayoría parlamentaria sólida y por un proyecto compartido que ejecutamos trabajando cada día en el desarrollo de las políticas públicas qué benefician al interés general de la ciudadanía", destacan fuentes de Podem.

¿Pero el recorrido del proceso judicial sobre Oltra puede o no afectar al día a día del Botànic? «Obviamente pueden llegar situaciones complicadas -reconocen desde la vicepresidencia que dirige Illueca-. Pero nuestra obligación es llevar adelante las políticas y gestionar. La sociedad no entendería otra cosa».