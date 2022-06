El combatiente español fallecido en Ucrania este pasado fin de semana realizaba labores de mercenario. Ángel Adrover, de 31 años y originario de Portocolom, se enroló como soldado a través de una empresa privada, según ha podido saber este diario.

Adrover resultó muerto la madrugada del viernes al sábado, pero no en una acción de combate. El Ministerio de Exteriores ha informado de los detalles del suceso a su familia, al tiempo que tratará de facilitarles la repatriación del cadáver a Mallorca, prevista en los próximos días.

En todo caso, no se hará cargo de los gastos de esta operación teniendo en cuenta que Adrover se marchó a Ucrania de manera voluntaria. Lo hizo desde Holanda, y no consta que tuviera un seguro que cubriera una tragedia como la que ha tenido lugar. Asimismo, el Gobierno no tenía constancia de la presencia del mallorquín en la zona de conflicto.

Este combatiente mallorquín no tenía formación militar, pero era aficionado a las armas. El pasado mayo publicó un video en Youtube en el que explicaba, sin mostrar el rostro, qué tipo de munición y armamento tenía a su disposición en Ucrania.

"Cuando pongáis las balas, acordaros de sacudir el cargador para que queden hasta el fondo, así no tendréis problemas. Si no, la bala se deformará", explicaba este mallorquín en el video desde la zona de conflicto.

Asimismo, el Club Deportivo San Cayetano ha publicado esa mañana en Twitter sus condolencias por la muerte de Adrover, que formó parte de su equipo de fútbol. Su familia está establecida en Portocolom.

💙 Avui mos hem aixecat amb una trista notícia: mos ha deixat n'Àngel Adrover, qui va ser futbolista des nostro club durant moltes temporades.



🫂 Volem aprofitar per enviar una forta aferrada a tots els seus familiars i amics.



DEP pic.twitter.com/nGOfbv0ZqY — CD San Cayetano (@cdsancayetano) 21 de junio de 2022

Un número significativo de españoles se ha desplazado a Ucrania para luchar contra el ejército ruso como mercenarios. En todo caso, el mallorquín no cuenta como víctima para el Ministerio de Exteriores porque no ha resultado muerto en acción de combate