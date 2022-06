La cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid está al caer. Será la próxima semana cuando todos los miembros de la alianza se reúnan en la capital española y, entre los temas que debatirán, estará la ratificación del compromiso de elevar el gasto en Defensa al 2% del PIB. La brecha en el seno del Gobierno de coalición se reabrirá. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya ha insistido este miércoles en que "no es el momento de aumentar el gasto militar, sino de aumentar la protección social".

El conflicto, que lleva meses latente en el seno del Ejecutivo de coalición, resurgirá en los próximos días y la líder morada ha querido ir preparando el terreno. En una reunión con los integrantes del Movimiento Europeo por la Paz que ella misma impulsó en las primeras semanas del inicio de la guerra de Ucrania, Belarra ha asegurado que es necesario ser "claros y contundentes" a la hora de afirmar que "con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios".

En un acto en el que han participado fuerzas como IU, EH Bildu, Francia Insumisa, Syriza, el Sinn Féin o Sinistra Italiana, la ministra ha apuntado que la mayor seguridad de la ciudadanía no se logra a través de las armar, sino ampliando la "inversión social, con políticas públicas valientes y ambiciosas" que permitan frenar el precio de la luz, la falta de infraestructuras educativas o las listas de sanidad.