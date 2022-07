El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión que ha realizado hasta ahora de las muertes en la valla de Melilla del pasado 24 de junio, que ha calificado como propia de la "derecha más extrema". La cifra de personas fallecidas intentando cruzar la frontera hacia España oscila entre las 23 que reconoce la Guardia Civil y las 37 a las que apuntan las oenegé sobre el terreno. El presidente de los republicanos también ha criticado de manera velada a sus socios en el Govern, Junts, por su falta de implicación en la mesa de diálogo con el Estado.

"El PSOE no es suficientemente valiente para resolver los problemas que tiene planteados, y por eso los resuelve como la derecha más extrema", ha afirmado Junqueras en los primeros compases de su intervención durante el Consell Nacional de ERC celebrado este sábado en Barcelona. Los republicanos y otras fuerzas con representación en el Congreso ya han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez, que ha virado en los últimos días de alabar la actuación de la policía marroquí a "lamentar" las víctimas mortales cinco días después de la tragedia.

Junqueras ha comparado la actuación del Gobierno de coalición en Melilla con su implicación en la mesa de diálogo con el Govern de la Generalitat. Ha manifestado que aplica en ambos casos, "en gran medida", el mismo "marco mental" que la "derecha y la derecha más extrema" y le "recuerda a los que siempre han negado las negociaciones", en alusión al PP de Mariano Rajoy. "Siempre busca excusas, actúa con pereza infinita y arrastra los pies", ha añadido. Gobierno y Generalitat tienen pendiente antes de concluir el verano un nuevo encuentro bilateral, anunciado hace semanas pero para el que todavía no hay fecha concreta.

Más poder para obligar a negociar

El líder de ERC ha considerado que la única manera de obligar al Estado a encauzar la negociación y avanzar en la misma es aumentando el peso institucional de los republicanos en Catalunya, apuntando especialmente con estas palabras al alcaldable de Barcelona, Ernest Maragall, sentado en las primeras filas y que aspira a ganarle la plaza de Sant Jaume a Ada Colau. "Nuestro trabajo es presionarlos siempre y desde todos lados, como más fuertes seamos, también desde una perspectiva institucional, más podremos presionar", ha afirmado Junqueras a menos de un año de los comicios municipales.

De Pedro Sánchez a Junts, el líder de ERC ha manifestado que su partido negocia con desventaja en esa mesa bilateral, en tanto que sus socios de Govern no están implicados en la misma. "Algunos no salen de su posición cómoda, de hacer ver que no va con ellos y dejan la dificultad a otros, a nosotros. […] Ya pasó lo mismo en el octubre del 2017", ha declarado, en referencia a la organización del referéndum independentista. "No defender la negociación es renunciar a la amnistía y a las autodeterminación, necesitamos la máxima implicación de todo el mundo”, ha insistido.

Parte de la plana mayor del partido presente, con el ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, a la cabeza, los ‘consellers’ Laura Vilagrà (Presidència), Roger Torrent (Empresa) y Josep Cambray (Educació), el alcaldable a Barcelona, Ernest Maragall y la portavoz, Marta Vilalta.