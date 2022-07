Pedro Sánchez ha anunciado este martes medidas para combatir la inflación, pero de momento no tiene asegurada la mayoría para sacarlas adelante. Algunos de los principales socios parlamentarios del Gobierno ya han avanzado importantes críticas a los anuncios que el presidente ha lanzado en el debate de estado de la nación, entre las que destacan el impuesto a la banca y a las compañías energéticas para el año 2023 y 2024. Una figura fiscal que, para formaciones como ERC y EH Bildu, deberían tener vocación de permanencia.

Así, las dos principales formaciones en las que se sustenta el Gobierno -ERC y EH Bildu- han mostrado ciertas reticencias con la batería de iniciativas de Pedro Sánchez, mientras el PNV se ha mostrado abiertamente contrario a algunas de las propuestas por "invadir el ámbito competencial" de las comunidades autónomas.

Especialmente crítico se ha mostrado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que en rueda de prensa tras la comparecencia de Sánchez ha censurado que "el presidente venía a hacer una campaña publicitaria", advirtiendo de que la crisis "no se afronta con medidas temporales o coyunturales". "La que está cayendo se afronta con medidas estructurales valientes y permanentes", recoge El Periódico de España.

"Pedimos a este Gobierno que se aparte de los grandes titulares y en lugar de cosas temporales, haga cosas permanentes como la justicia social", ha insistido. Rufián ha señalado que en el Gobierno "son rácanos" con algunas medidas, aprovechando para citar en este punto a la reforma laboral, a la que se opusieron. "Que la carga tributaria sea afrontada por las grandes empresas no puede ser temporal, esa es la gran crítica que nosotros hacemos".

También muestran recelos en EH Bildu, partido que ha ganado un tremendo protagonismo en las últimas votaciones debido al alejamiento de ERC con el Gobierno. Su portavoz Mertxe Aizpurua ha destacado que "la letra suena bien, pero habrá que ver la letra pequeña", admitiendo que "va en consonancia con lo que los partidos del bloque plurinacional le pedíamos desde hace meses".

Aizpurua se ha unido a la petición de Rufián para que los impuestos a las eléctricas y a la banca sean "permanentes", al tiempo en que ha pedido "control" a la hora de establecer esta nueva figura fiscal para "evitar que repercutan el impuesto" en sus usuarios. En este sentido, ha lanzado una advertencia: "Esperemos que sea un cambio de rumbo decidido, que no se someta al albur de los vientos que soplen". Mireia Vehí, de la CUP, también ha insistido en que "sin control de precios el efecto todas las medidas que ha anunciado el presidente queda en el aire", pidiendo medidas complementarias a los nuevos impuestos anunciados.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, otro de los aliados habituales del Gobierno, ha adelantado que algunas de las medidas anunciados "suponen una invasión competencial". Además, el jeltzale ha destacado la sensación de improvisación del Gobierno y ha censurado que el presidente no hubiera comunicado sus medidas a sus aliados en el Congreso: "Me ha parecido como si se hubiera organizado por parte un brainstorming entre los ministerios y sin más plan han unido todas esas ideas que han salido y las ha soltado", ha criticado, "con el agravante de que no ha avisado a sus socios parlamentarios".

Entre los partidos pequeños tampoco han escatimado en críticas. La portavoz de Coalición Canaria Ana Oramas ha advertido que estos anuncios "los ha lanzado bajo la premisa de que va a prorrogar los presupuestos". La portavoz canaria ha criticado la falta de ningún compromiso con La Palma tras la erupción volcánica, y "no hacer ninguna referencia internacional más allá de Ucrania", obviando el problema de la inmigración sur, además de advertir que "en las islas no tenemos Cercanías", en referencia a las bonificaciones anunciadas.

"Hemos echado en falta que se haya abordado la crisis estructural de una parte de España, la España Vaciada", ha denunciado el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ha censurado que más allá de los planes anunciados en su momento por el Gobierno, "no haya habido ninguna mención". "Ha sido paradójico que se hablen de bonificaciones cuando en la España Vaciada no tenemos trenes ni cercanías", ha denunciado, echando en falta "una política de movilidad para la España rural".

Por parte del BNG, Néstor Rego también ha criticado la ausencia de Galicai en su discurso y ha apuntado a la falta de "medidas estructurales" por parte del presidente, mientras desde PRC, José María Mazón también ha apuntado a la continuidad que habrían de tener estas medidas y ha avanzado que "nos parece bien dentro de que son temporales".