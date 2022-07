La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha declinado la invitación de Pedro Sánchez de que la fuerza posconvergente se siente en la mesa de diálogo y negociación. Una invitación que no solo realizó el presidente del Gobierno el martes, en la primera sesión del debate sobre el estado de la nación, sino que ha ido formulando repetidamente en las últimas semanas. Nogueras atribuyó la petición de Sánchez "al naufragio" de la actual mesa y aseveró que si no están ahora sentado es porque "las dos partes", es decir, el Gobierno y ERC, les vetaron. Finalmente, la portavoz puigdemontista aseveró que su fuerza "solo participará en una mesa de negociación real" y que no hará de "socorrista de un foro en el que no ha habido diálogo".

Por su parte, el otro portavoz posconvergente, Ferran Bel, del PDECat, tampoco ahorró críticas a Sánchez por la cuestión catalana, aunque, eso sí, más matizadas en las formas. Bel redobló sus votos por la vigencia de la mesa de diálogo, pero exhortó a Sánchez a que presente "propuestas". "La mesa no puede ser solo un eslogan, necesita resultados", sentenció. Desjudicialización en duda Otro de los frentes que abrió Nogueras, por su parte, fue el de la desjudicialización."no pueden ustedes", dijo al Gobierno, "hablar de reencuentro cuando son parte acusatoria" en muchos procesos. Y al hilo de todas las revelaciones que van surgiendo desde las llamadas 'cloacas' del Estado, Nogueras afirmó que ha quedado demostrado "que la organización criminal no eran los CDR, sino aquellos que, precisamente, les acusaban de terrorismo.