Sí hubo pacto entre Fernando López Miras y Patricia Fernández para que esta última no se presentara al congreso regional del PP a cambio de que el presidente del partido, único candidato, contara con ella a la hora de elaborar la nueva ejecutiva popular y las listas a las elecciones autonómicas del año que viene.

Así lo demuestra una conversación de WhatsApp entre ambos dirigentes a la que ha tenido acceso este diario y que ha sido verificada ante el notario José Javier Escolano Navarro, con despacho en la ciudad de Murcia. "Mi compromiso de integrar a quien quieras y donde quieras, te lo estoy expresando", le llega a decir López Miras a la alcaldesa de Archena. El acuerdo, no obstante, no se oficializó más allá de esta aplicación de mensajería instantánea, a pesar de los intentos de la regidora por que se firmara un documento al respecto.

No eran ni las 9 de la mañana del miércoles 22 de junio cuando los protagonistas de esta historia se citaron en el Hotel NH Amistad de la ciudad de Murcia para acordar una solución pactada a la guerra política por el poder del PP en la Región. Es lo que les había encomendado el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien pidió a la archenera que desechara la idea de presentarse como candidata a presidir la formación.

El PP nacional se negó a hacer oficial el pacto y ella intentó que se sumara Miras "sin la parte de Génova"

En la reunión con Miras se llegó a un acuerdo, redactado por el equipo de la alcaldesa, por el cual ambos concurrirían al congreso del PP "en una candidatura de unidad, integrándose Patricia Fernández" y encabezada por Fernando López Miras. Asimismo, se pactó que las personas que integren la lista de 22 vocales del Comité Ejecutivo Autonómico "se designe entre ambos mediante un sistema de ‘lista cremallera’, de tal modo que Fernando López Miras designará los miembros impares y Patricia Fernández, los pares". Por último, acuerdan que "esa cooperación y equilibrio […] se mantenga en la propuesta de candidatura" del PP para los comicios para la Asamblea Regional del 28 de mayo de 2023.

Ese mismo día, pasadas las 12.20 del mediodía, la alcaldesa le manda por WhatsApp un documento con este acuerdo al presidente López Miras. Además, le advierte de que "tirar por tierra el gran paso que hemos dado esta mañana sería un gran error".

Él se negó a poner su rúbrica: "La firma de un acuerdo que Génova no ve procedente firmar, yo tampoco lo veo"

Este archivo debía quedar firmado por tres actores distintos: López Miras, Fernández y la dirección nacional del PP. Como ya adelantó La Opinión, desde Génova 13 se negaron a firmar dicho documento, argumentando que debía bastar la palabra. "No somos Podemos", fue la frase expresada por Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del Partido Popular. Tal vez por este motivo, Patricia Fernández se abrió a que solo lo firmaran ellos dos, "sin la parte de Génova".

Más de una hora después, Fernández avisa al jefe del Ejecutivo murciano que va "camino de Murcia a depositar los avales", echándole en cara que hubiera "cambiado de opinión". "¿Cómo puedo confiar en ti si antes de firmar el acuerdo que teníamos esta mañana ya lo has incumplido? ¿No ves que es una posición inadmisible para mí?", exclama la política popular, que subraya que intenta alcanzar un "acuerdo de renovación" y no a un "acuerdo de cargos".

Pocos minutos después, Miras rompe su silencio y parece plegarse al decirle que mantiene las mismas posiciones alcanzadas en la reunión mantenida en el Hotel NH Amistad: "Integración de todos los que tú digas en todas las listas". No obstante, añade: "Pero la firma de un acuerdo que Génova no ve procedente firmar, yo tampoco lo veo». E insiste: «Por todo lo demás, mi compromiso de integrar a quien quieras y donde quieras, te lo estoy expresando".

Patricia Fernández no se dio por vencida e insistió enviando imágenes de cómo quedaría el acuerdo sin la firma de Génova.

Miras no cedió y 40 minutos después, escribía: "Patricia, tienes mi compromiso de integrar y renovar las listas con tus propuestas y confiando en ti, pero firmar ese documento creo que es excesivo. Entiendo que se firme un documento entre distintos partidos porque no hay ningún vínculo, pero no entre el mismo partido". Entonces quedaron en hablar directamente por teléfono.

El PP matiza

Según fuentes del Partido Popular, el presidente regional llamó entonces a Fernández para explicarle que no podía llegar a un pacto de cuotas o de porcentajes en las listas; aunque aprovechó para recordarle su intención de integrarla a ella y a los suyos en la nueva ejecutiva. Más tarde, a instancias de Miras y según las mismas fuentes, la dirección nacional se puso en contacto con la archenera para cerciorarse de que había entendido que el pacto que buscaba no podía darse. "No os preocupéis que nos vamos a entender", respondió ella.

Desenlace inesperado

Tres horas después, Patricia Fernández hacía público en Twitter que había fumado la pipa de la paz con el presidente de los populares murcianos: "Desde ya y como siempre voy a trabajar por la mayor unidad dentro del PP junto a Núñez Feijóo y López Miras en un proyecto de integración y unidad por la Región".

🇪🇸 Desde ya y como siempre voy a trabajar por la mayor unidad dentro de @populares junto a @NunezFeijoo y @LopezMirasF en un proyecto de integración y unidad por la #RegiondeMurcia y para que @NunezFeijoo llegue a ser el líder que España y los españoles necesitamos. — Patricia Fernández (@Patriciaflopez) 22 de junio de 2022

Ese mismo día, acudía a un notario para que diera fe de los mensajes de texto vía WhatsApp escritos entre el líder del PP y ella misma, que incluyen el documento del ‘Acuerdo pacto Fernando Patricia’ alcanzado esa misma mañana en el NH Amistad.

Junto al anuncio de Patricia Fernández de trabajar con Miras, el otro candidato que había amagado con presentarse, el exdirector general de Seguridad Ciudadana y Emergencias Manuel Durán, también anunciaba su retirada, aduciendo que su objetivo "era que se produjera una apertura como esta", por lo que ya no tenía sentido seguir.

"Es un acuerdo de renovación del partido, no un acuerdo de cargos", aseguró la edil al jefe del Ejecutivo

l presidente de los populares acudió a la sede del la calle González Adalid con sus 5.300 avales, sabiendo que su contrincante no llevaría los suyos. A las 18 horas se acabó el tiempo y ya nadie más podía presentarse. Decenas de dirigentes del partido de toda la Región se reunieron allí para vitorear al que seguiría siendo, pasara lo que pasara, el presidente del PPRM. No había ninguna otra opción. Por fin, las aguas se calmaron tras un miércoles de infarto.

Hasta la semana pasada. El mismo día del congreso regional del PP, el 15 de julio, fuentes cercanas a Patricia Fernández anunciaban por sorpresa que la archenera no acudiría a la cita, que iba a clausurar su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, ya que entendían que no se había respetado el acuerdo alcanzado, que no firmado, en el NH y que supuso que la política archenera diera un paso atrás y no presentara entonces su candidatura para disputarle el liderazgo a Fernando López Miras.

La dirección regional ha obviado los nombres sugeridos por la archenera para renovar la cúpula popular

En este sentido, consideran que los nombres sugeridos por la edil fueron obviados porque no son de la confianza de López Miras. Además, indicaron que el presidente de los populares incluyó a la alcaldesa en su equipo en una "secretaría menor y sin trascendencia", la de Política Social y Participación.

Asimismo, Durán, adelantó entonces que impugnará el congreso popular porque, según él, el único candidato a presidir el partido, Fernando López Miras, incumple con el acuerdo al que llegó con la alcaldesa de Archena: "Ya ha faltado a su palabra en la más fácil, por lo que podemos suponer lo que sucederá de aquí a un año", apuntó.

Aunque se vendió un partido unido, lo cierto es que la herida interna del PP murciano no se curó el pasado 22 de junio; y ya solo faltan diez meses para las urnas.