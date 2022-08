El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este martes contra el funcionamiento del tope al gas, la llamada 'excepción ibérica', a cuenta de las ventas de electricidad a Francia --se realizan sin la compensación a las centrales generadoras--, esgrimiendo que el sistema pactado por los gobiernos español y portugués con la Comisión Europea "subvenciona" al país galo 6 millones de euros al día, alcanzando hasta la fecha 312 millones de euros.

"La excepción ibérica consiste en que pagamos la luz a Francia", ha subrayado el regidor madrileño ante los periodistas en la presentación del 'hub' de movilidad de Canalejas.

Para el alcalde, "la cuestión no es cómo calificamos a los precios, si es un timo o no es un timo", tal y como ha calificado el PP a nivel nacional, sino que "la pregunta de verdad" es si el Gobierno tiene capacidad o no para bajar los precios del gas y se está viendo que no. "Hoy el gas registra su tercer máximo histórico", ha recordado. "Nos están vendiendo la excepción ibérica como la panecea y la salvación" pero el precio del gas "sigue dando máximos históricos", ha alegado para recordar que este martes se ha registrado el tercer máximo histórico.

El salario mínimo

Preguntado por el incremento del salario mínimo, Martínez-Almeida ha cargado contra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz por "criminalizar" y poner en "el centro de la diana" a los empresarios. "Es el peor gobierno en materia económica de España", ha indicado.

En esta línea, ha señalado que el debate no debería ser si se aumenta o no el salario mínimo sino "cómo es posible que la vicepresidenta anime a los sindicatos que salgan en contra de los empresarios". "Para no asumir responsabilidad siempre hay que encontrar un culpable", ha lamentado.