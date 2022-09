La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este jueves que en el Debate del Estado de la región, que se celebrará el 12 y 13 de septiembre, planteará digitalizar parte de la Atención Primaria para acelerar citas médicas, además de reabrir los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPS).

En una entrevista con 'Onda Cero' ha indicado que es necesario afrontar "las dificultades" sanitarias que atraviesa España, como "la falta de médicos, que va a haber jubilaciones masivas, la falta de facultades de medicinas, los problemas de las convalidaciones de los médicos", entre otros aspectos.

"Tenemos un atención solidaria con grandes profesionales, pero después de una pandemia y las cargas de trabajo que han tenido se resiente (el sistema). Por eso yo no me conformo. Que estemos mejor en Madrid no hace que me conforme. Hay que seguir ahondando en el sistema sanitario. Creo en la Sanidad y en la Educación Pública", ha asegurado.

Así, en el Debate del Estado de la región también va a proponer una reducción de listas de espera y que haya menos contratos temporales, además de la reapertura de SUAPS y digitalizar parte de la Atención Primaria.