El primer secretario del PSC y líder de la oposición, Salvador Illa, ha hecho este sábado un llamamiento a que la Diada de Cataluña del 11 de septiembre esté basada en el "respeto, la convivencia" y el "catalanismo inclusivo", por lo que ha exigido al independentismo: "Basta de peleas y conflicto permanente".

El presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, anunció este viernes que no participará en la manifestación independentista de la Diada, después de que la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, advirtiera de que si Aragonès no va a esa manifestación significará que "no está implicado con la independencia".

Aragonès, que en la última Diada sí acudió a la manifestación y fue increpado por algunos asistentes, cree que no sería "coherente" por su parte ir a esta marcha, teniendo en cuenta cómo la plantea la ANC, ya que una movilización contra el papel de los partidos independentistas y del Govern, y no contra el Estado, "profundiza en las divergencias del independentismo", señalaron fuentes de la Generalitat.

En declaraciones a los medios durante una visita a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en el marco de la fiesta mayor de ese municipio, el líder del PSC-Units ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que "ese conflicto crónico y pelea permanente en el Govern" entre JxCat y ERC "contagie" no solo al Parlament, sino también a las celebraciones de la Diada de Cataluña.

Illa ha pedido una Diada "del respeto, la pluralidad, la buena convivencia y el catalanismo inclusivo", en la que "todo el mundo pueda expresar su manera de entender la catalanidad, con respeto, y en que se reafirmen los vínculos de buena convivencia entre catalanes".

"No querríamos que este conflicto permanente se extienda a la Diada. Basta de peleas y conflicto crónico paralizante. Queremos una Diada respetuosa", ha señalado Illa, que ha evitado "hurgar" en las críticas de la ANC a Aragonès y se ha limitado a reivindicar una Diada "de todos los catalanes, piensen como piensen".