El Govern de Cataluña pedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez que derogue el artículo 384 bis de la ley de enjudiciamiento criminal (LEC) que se empleó para ""violar los derechos políticos, según dictaminó el Comité de derechos Humanos de la ONU la semana pasada, de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull. En el escrito, el organismo de Naciones Unidas dio al Gobierno 180 días para llevar a cabo aquellas reformas que se precisen para evitar que, en un futuro, pueda darse de nuevo una situación análoga.

"Queremos una reparación jurídica inmediata", señaló la portavoz del Executiu Patrícia Plaja, que se sustentó sobre los plazos dados por el alto organismo mundial. Esta derogación, dijo Plaja, no debe interferir en la posible "reforma o derogación de otras leyes", en referencia a posibles cambios en el delito de sedición del Código Penal.

El artículo 384 bis asevera que: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". En virtud de este artículo los cuatro políticos, en aquel momento presos, se les impidió realizar sus quehaceres parlamentarios, a pesar de haber obtenido en las urnas el correspondiente aval de la ciudadanía.

El dictamen de la ONU también dio orden al Estado para que hiciera una masiva difusión de su escrito, algo que aún no se ha producido, y que el Govern también le requiere.

En relación a la manifestación del domingo de la ANC, la portavoz reconoció que "es una evidencia que los dos partidos del Govern tienen opiniones diferentes sobre la concentración del Onze de Setembre, y no pasa nada". No dio más información sobre si los 'consellers' de ERC acudirán o no al acto. Dijo, eso sí, que había libertad para que cada uno decida qué hacer. Los de Junts per Catalunya ya confirmaron la semanada pasada su presencia, lo que sirvió a Plaja para señalar que "el Govern estará en el acto".