Se veía venir y así ha sido finalmente. El PSOE opta por retrasar sus primarias para elegir candidato en Madrid, hasta noviembre. Y lo hace por cálculo estratégico y para tener más margen para aupar a un aspirante con más fuerza que rivalice contra el actual alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez-Almeida.

Esta es la decisión de mayor enjundia de las que comunicará este jueves Ferraz a las once de la mañana, cuando dé a conocer la ordenación de sus procesos internos para la designación de los cabezas de cartel de cara a las autonómicas y municipales de mayo de 2023. Y Madrid era la principal incógnita. Sobre todo porque un aplazamiento del proceso hasta noviembre (y de la votación en urna por los militantes hasta diciembre) tenía una lectura nítida: las opciones de la que parecía la candidata natural, la delegada del Gobierno en la región y líder del partido en la ciudad, Mercedes González, menguan. De hecho, en el PSOE ya se daba por descontado en las últimas horas que ella no sería quien se enfrentaría a Almeida, y fuentes socialistas de toda solvencia confirmaban este miércoles a este diario que ella no será ya la número uno. El presidente, Pedro Sánchez, se ha decantado por un fichaje —bien con carné socialista o un independiente—, apartando de la carrera a González. Una alternativa que ya rondaba en su cabeza, como informaba EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, desde hace semanas.

Las elecciones andaluzas voltearon todo el escenario para el PSOE. El desastre total no podía volver a repetirse en unos comicios de primera división como las autonómicas y municipales del próximo año, claves para la supervivencia del propio Gobierno de coalición en la Moncloa. Así que la consigna era poner toda la carne en el asador. Ir "a por todas", como subrayó el propio jefe del Ejecutivo en la SER el pasado 1 de septiembre. De ahí que ya se pudiera intuir que su opción para la capital, una plaza fetiche y que lleva fuera de las manos del PSOE desde 1989 (33 años, ahí es nada), sería, a sus ojos, mucho más competitiva.

González había sido su apuesta orgánica y electoral hasta ahora, pero dado el empuje del PP en las encuestas, necesitaba un cabeza de lista con más cuerpo y que hiciera tándem con el candidato regional, Juan Lobato, a su vez secretario general del PSOE-M. Máxime porque la convicción en Ferraz, en la Moncloa y en la cúpula autonómica es que el alcalde es un aspirante más "vulnerable" (y más batible) que la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y levantar el voto en la ciudad es, a su vez, crucial para que crezca el voto autonómico.

Una diferencia de dos meses

Los socialistas aún se guardan el nombre del rival de Almeida. Fuentes de la dirección federal y regional recordaban que el retraso en las primarias no tiene por qué responder a una duda sobre el cabeza de cartel. "Se tiene muy claro ya", indicaban desde las alturas del partido este miércoles, "pero no se quiere hacer público aún". Dicho de otro modo, que el PSOE prefiere aguardar hasta enseñar sus cartas. Otros dirigentes, sin embargo, creen que no está tan decidido y que todo puede pasar. Sánchez podría tirar de un ministro, pero también de un referente del PSOE o bien de un independiente.

El comité federal del pasado 23 de julio lanzó el proceso de primarias para las autonómicas y las municipales (en las localidades de más de 20.000 habitantes). Y estableció un doble calendario al que podían acogerse las federaciones. El ordinario empezaba con la presentación de las candidaturas el 19 y 20 de septiembre y culminaba con la votación en urna de los militantes el 9 de octubre en primera vuelta y el 16 en segunda ronda. El extraordinario, para casos justificados por estrategia o división orgánica, arrancaba el 21 y 22 de nombre con la postulación de candidatos y finalizaba con la votación, el 11 y el 18 de diciembre para la primera y segunda fase. Una diferencia, por tanto, de dos meses. La convocatoria aprobada en julio también indicaba que las direcciones regionales tenían que solicitar a Ferraz antes del 10 de septiembre si preferían un aplazamiento.

La cúpula de Sánchez fue flexible con los tiempos de recogida de la documentación. Pero, obviamente, también ha pesado un criterio político: en el caso de Madrid no se quería hacer ningún anuncio que empañara el debate del estado de la región, que se celebró este pasado lunes y martes, y en el que Lobato se enfrentó a Ayuso. Desde la cúpula autonómica indicaban este miércoles que el jefe del PSOE-M sí había elevado su petición al federal. Una solicitud de aplazamiento de las primarias, por tanto, que el propio dirigente explicará este jueves a los medios. No era su idea inicial: Lobato quería que los candidatos estuvieran claros desde octubre, para que dispusieran de mayor tiempo de rodaje. Pero Madrid es una pieza de extraordinaria importancia para todo el PSOE y en particular para Sánchez.

La inquietud en el PSOE-M era palpable en los últimos días. Los dirigentes eran conscientes de que los plazos corrían y la decisión del presidente, la que fuera, estaba al caer. Y así como estaba ya clarísima la candidatura de Lobato, no lo estaba en absoluto la de González. En la federación también temen que se repita la pésima experiencia de 2019, cuando Sánchez apostó por el exentrenador de baloncesto Pepu Hernández, que condenó al PSOE al cajón de cuarta fuerza de la capital. En aquella ocasión, el líder apuró los tiempos: dio a conocer a su hombre para Madrid a finales de enero de 2019, menos de cuatro meses antes de la cita con las urnas. Por eso la federación recelaba de los fichajes y de las apuestas de última hora.

¿Y si no es González, quién? En las quinielas de estas últimas semanas han rodado los nombres de varios ministros —Margarita Robles, Félix Bolaños, Pilar Llop, Fernando Grande-Marlaska—, pero al menos hasta ahora ellos se han descartado en público o en privado. Esa opción hace pensar que el presidente pueda buscar candidatos fuera de su Gabinete, bien en el partido o sin carné de militante. "La idea capital es que vamos a tener el mejor equipo contra el PP", sostienen en Ferraz y en la dirección autonómica.