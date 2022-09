Centenares de personas han protestado este jueves a última hora de la tarde contra la presencia de la ex diputada de Vox y candidata del partido a la Presidencia de la Junta Macarena Olona, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, en el centro de la capital granadina, donde ha conseguido acceder para dar una conferencia pese a un 'escrache' en el que se han vivido momentos de tensión y refriegas entre partidarios y detractores de la abogada del Estado.

Con motivo de su conferencia con el título 'La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: la inconstitucionalidad de los estados de alarma', organizada por el Foro para la Concordia Civil, la abogada del Estado ha llegado, con custodia policial, a las 20,00 horas con la firme intención de entrar al Paraninfo de Derecho, según han comentado a Europa Press fuentes de su entorno, pese al cordón humano que alrededor de dos decenas de concentrados habían hecho para impedirlo.

Alta tensión

En dos ocasiones los momentos de tensión que se han vivido han obligado a la intervención de agentes de la Policía Nacional que custodiaban el acceso en la Plaza de Derecho ante la presencia de hasta un millar de personas en el entorno entre partidarios y detractores, que han coreado cánticos como 'fuera fascismo de la universidad' o 'no pasarán'.

Antes de la llegada de la ex portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, y con otros lemas coreados por los seguidores de sindicatos de estudiantes y organizaciones de izquierdas convocantes, como 'fuera Olona de la universidad', sus partidarios han respondido con gritos de 'no al fascismo' y 'no al comunismo' a las puertas del Paraninfo, dentro de Derecho.

Se da la circunstancia de que, este pasado miércoles por la tarde, la Unión Sindical Estudiantil (USE), envió un comunicado anunciando movilizaciones ante el anuncio de esta conferencia y "el auge de publicaciones incitando al odio".

"Hacemos uso de nuestro derecho fundamental de reunión y manifestación contra lo que esta señora representa: la organización política de ideas reaccionarias y profundamente discriminatorias como el racismo, la Lgtbi fobia, el machismo, el negacionismo y la reivindicación de una dictadura que acarrea millones de muertos sin justicia ni reparación alguna", mantuvieron desde la USE.

"La universidad como centro de conocimiento y saber debe cesar su actitud de comportarse como una empresa a la hora de ceder sus espacios", agregaron a la par que rechazaron "cualquier tipo de publicación o difusión" que diera a entender que este jueves tendría lugar un "enfrentamiento entre radicales".

"Humanismo y no discriminación"

Pedían que "la ideología de extrema derecha quede totalmente fuera de la Universidad, la cual siempre ha sido y debe ser un ejemplo de humanismo y no discriminación", en un comunicado con, entre otros firmantes, las organizaciones granadinas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, la CGT y la CNT, Ustea, Asamblea Interprofesional, y la Coordinadora de las Marchas de la Dignidad, así como Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Unida o Nación Andaluza.

Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha evitado este jueves por la mañana ahondar en la situación de Macarena Olona después de su anuncio de abandonar la política el pasado mes de julio y ha subrayado que ella ya no pertenece al partido y por tanto "es libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera".