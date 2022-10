Los 'comuns', como el PSC, están a la espera de si el Govern se rompe o no para tomar cartas en el asunto. En el debate de política general Jéssica Albiach ya anunció que congelaba la negociación de unos presupuestos que, a fecha de hoy, no saben si será el conseller Jaume Giró quien los gestionará. Y este lunes han buscado apretar aún más las tuercas a Pere Aragonès para que sea él y no una consulta de Junts quien determine el futuro del Executiu. Es por eso que han reclamado al president que tome una decisión antes del jueves.

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, no se ha aventurado a verbalizar que lo que pretende su partido es que ERC se desvincule de una vez por todas de Junts y que, por lo tanto, Aragonès cese a los consellers posconvergentes. "La decisión le corresponde a él, llevamos un año y medio de bloqueo insostenible", ha subrayado. Aunque sí que ha dejado caer que no hay motivos para creer que a partir de ahora funcionará lo que lleva desde el principio de la legislatura siendo un "desbarajuste". Pero los 'comuns' no han ido más allá sobre qué es exactamente lo que quieren que pase y cómo se van a posicionar ellos si los republicanos gobiernan en minoría. Sí que han avanzado que su voluntad será continuar "ejerciendo de oposición transformadora". Un mensaje que pretende dejar claro que, por mucho que ERC los tengan como primera preferencia, nadie dé por hecho que están dispuestos a entrar en el Govern si Junts sale de él. Conscientes de que en cuestión de días la presión pueda recaer en los posibles socios alternativos de Aragonès, el partido de Albiach busca que por ahora el foco se centre en la borrasca permanente que implica la alianza independentista. "Junts no sabe lo que quiere y ERC permite que le marquen el paso. Esto es negativo", ha insistido Mena. Su argumento es que el Executiu dedica más tiempo a dirimir su propia crisis que la crisis que afecta a la ciudadanía. La "auténtica fractura", ha afirmado, es entre los que pueden pagar la factura de la luz y los que no. "Fuente de inestabilidad" No será hasta que Aragonès "recupere el control" del Govern cuando los 'comuns' podrán plantearse descongelar la negociación de unas cuentas que, han advertido, son "esenciales para la supervivencia del país" pero que no pueden avanzar mientras no se resuelva la crisis en la Generalitat. "Aragonès no puede quedarse en la sala de espera mientras Junts decide qué quiere hacer y qué quiere ser", ha hecho hincapié Mena, que ha hurgado en la "fuente de inestabilidad" que es quien debería, precisamente, garantizar la estabilidad. Más aún en tiempos convulsos.