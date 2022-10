La Rioja acaba de saldar un déficit histórico: era la única comunidad autónoma que no tenía una ley contra la violencia de género. A pesar del vergonzante retraso, la región acaba de aprobar una normativa integral con la que quiere reivindicarse y lanzar un mensaje al resto de España: su ley es "la más vanguardista y avanzada" y ha nacido con el acuerdo de todo el arco parlamentario, como presume la presidenta Concha Andreu.

"Llegamos tarde, pero estamos muy orgullosos de haberla conseguido por unanimidad. Es emocionante. Sin duda es un mensaje para el resto de los territorios", explica Andreu en una entrevista con El Periódico de España, en la que muestra su preocupación por el negacionismo que rompe consensos en la lucha contra la violencia de género, un negacionismo que no ha llega al parlamento riojano porque no está Vox.

¿Y por qué es vanguardista esta ley?

Porque recoge diversos tipos de violencias sobre las mujeres, está alineada con todos los preceptos del Convenio de Estambul, incide en la coordinación de todas las instituciones para proteger a las víctimas de forma eficaz, obliga a poner en marcha una asignatura de educación afectivosexual y amplía la consideración de víctimas a los hijos e hijas de la mujer maltratada y a mayores, dependientes y personas con discapacidad que estén a su cuidado.

"Esto es tremendamente valioso porque muchas mujeres, como están cuidando, no denuncian porque el cristo en sus vidas es monumental", considera la presidenta.

Económica, digital, institucional

Violencia física, psicológica, sexual, social, económica, vicaria, ambiental, simbólica, institucional, digital y de segundo orden aparecen en la norma como formas de violencias de género. Y como la violencia machista muta con el paso del tiempo, la ley riojana se apresura a precisar que tendrán consideración de actos de violencia de género "cualquier forma de violencia contra las mujeres y niñas que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas". Deja constancia la ley que estas medidas de aplicación también se refieren a las niñas, adolescentes y mujeres trans.

El acoso sexual, el feminicidio, las esterilizaciones forzosas y otras violencias contra los derechos sexuales y reproductivos, la trata, la explotación sexual -incluido el ejercicio de la prostitución-, el matrimonio infantil y/o forzado, los crímenes de honor, las pruebas de virginidad también se mencionan expresamente.

Jorge Medel, director general de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja, fue el encargado de elaborar el proyecto de ley que acaba de ser aprobada. En conversación con este diario, indica precisamente que "reconocer lo que es la violencia machista tiene una importancia vital", pues se va a ofrecer el mismo nivel de protección a todas las víctimas. "La violencia de género abarca todas las formas de machismo. Uno de los puntos más destacados de la ley es el reconocimiento global de la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones", reitera.

Se supera así el ámbito de la pareja o expareja que está presente en la ley nacional del 2004. Con esta ley "mandamos el mensaje de que en La Rioja estamos radicalmente en contra de la violencia de género", asevera Medel, quien destaca el "ejemplar" clima de colaboración que ha habido entre las fuerzas políticas.

Dañar a las mascotas

En un momento en el que las Cortes Generales tienen que abordar la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para actualizar su contenido para, entre otras cosas, ampliar el concepto de violencias machistas a tipologías no consideradas hasta ahora -como la digital o la económica- resulta relevante que La Rioja haya definido las modalidades anteriormente citadas, porque ayudan a vislumbrar un camino.

Por ejemplo, la violencia social consiste en "dañar en público a la mujer en su esfera social y relacional menoscabando su imagen ante otras personas a través de humillaciones, descalificaciones, burlas y toda aquella dirigida al aislamiento de la mujer de su círculo familiar y social"; la económica, en la "privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, ya se produzca durante la convivencia o tras la ruptura, o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja, o los impedimentos y obstáculos intencionados para que la víctima acceda a los recursos, formación y empleo".

Especialmente interesante es la inclusión del término "violencia institucional", una derivada sobre la que no hay consenso en el Gobierno central. La ley riojana dice que son "las acciones y omisiones de las autoridades, personal empleado público y los y las agentes de cualquier organismo o institución pública que tenga por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los derechos previstos" en la norma.

"Por supuesto que ha habido violencia institucional. Durante mucho tiempo las propias instituciones y administraciones no han ayudado a la lucha contra la violencia de género, es importante reconocerlo", subraya Medel.

Interesante es también la consideración de violencia ambiental, que es cualquier acto o conducta no accidental que provoque un daño en el entorno de la víctima con el objeto de producir maltrato psicológico y emocional. Se incluye en este apartado el dañar a animales de compañía.

La violencia que el agresor perpetra contra familiares, amistades o personas anónimas que apoyan a la víctima o intervienen en una agresión se define como "violencia de segundo orden", mientras que la "violencia simbólica" es aquella que consiste en la utilización de iconos, representaciones, narrativas o imágenes que reproducen o transmiten relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que legitiman la violencia y naturalizan la subordinación de la mujer.

Educación afectivosexual

Entre los principios rectores de la norma figuran el respeto y la no revictimización de las mujeres, de forma que la respuesta institucional tendrá que asegurarse de evitar la victimización secundaria de las mujeres durante todo el proceso de salida y reparación de las violencias.

La incidencia de las violencias machistas entre menores han llevado a la ley a priorizar el diseño de protocolos para detectar estos casos en el entorno educativo, donde además habrá prevención de la violencia de género y una asignatura de educación afectivosexual en todos los niveles.

La presidenta de La Rioja se muestra preocupada por el hecho de que cada vez más jóvenes no perciban o desdeñen el riesgo de la violencia machista: "Igual algo estamos haciendo mal en la educación para no transmitir el verdadero problema. Chavales y chavalas de 12 y 14 años están valorando la violencia de género como algo menor. Tenemos prisa por trabajar desde la educación en edades tempranas y alejarnos de entidades que consideran que explicarle a los niños y a las niñas lo que es el sexo es inducirles a una sexualidad mal entendida", remarca.

Con el objetivo de facilitar a las víctimas que se acerquen a la administración para recibir asistencia para salir de la violencia, se crea una ventanilla única telemática de atención a las mujeres.

Prevención, sensibilización, detección, atención, reparación... Todos estos aspectos forman parte de la norma, que determina que las víctimas recibirán información y orientación permanente sobre sus derechos y los recursos existentes, atención a su salud (física, mental y social), a sus necesidades económicas, laborales, de vivienda, educativas y sociales.

"Para otro lado"

"Se ha mirado durante demasiado tiempo para otro lado. Estas leyes, que crean protocolos en los que todo el mundo está implicado, sacarán a la luz el verdadero problema que hay", dice Andreu.

En el futuro, el Estatuto de Autonomía de La Rioja hará mención expresa a la lucha contra la violencia machista, cuando su reforma se apruebe en las Cortes Generales. En concreto, se precisa que la comunidad "velará especialmente por las víctimas de violencia de género".

Además, La Rioja ultima su primera ley de igualdad, también pendiente. "Estamos muy cerca de sensibilidades a las que no se les había hecho caso nunca y sin ley de igualdad sólo quedamos Madrid y nosotros y nos da vergüenza", apunta la presidenta.

Y concluye Andreu la entrevista haciendo un llamamiento para que todas las víctimas se acerquen a las instituciones riojanas a pedir ayuda.

"El mensaje que me gustaría mandarles, y decírselo cara a cara a todas las que no tienen fuerza porque no es acompaña nada en la vida, es que confíen en esta administración cercana, que las vamos a acompañar en todos los sentidos. Que no te vamos a hacer ir de peregrinaje con un médico que no te atiende bien, con un policía que no te toma en consideración, que vas a tener vivienda, que te vamos a ayudar con los hijos pequeños o las personas mayores que estás cuidando, que no tienes por qué aguantar eso. Una suerte y una ventaja que tenemos en La Rioja es que estamos a disposición cercana de todas las mujeres: con un guiño, con un acercarse, las vamos a ayudar".